Intact GP: Einen Titel und zwei Vizetitel im Visier

Für das Intact-GP-Team geht es beim Saisonfinale in Barcelona noch um einiges. In der Moto3 möchte sich Collin Veijer den Vizeweltmeistertitel holen, Senna Agius kämpft in der Moto2 um den Titel «Rookie of the Year».

In der Moto3-Klasse steht der Weltmeister 2024 seit Motegi fest – der überragende CFMOTO-Pilot David Alonso sicherte sich dort bereits den Titel. Der Kolumbianer stellt einen Rekord nach dem anderen auf, derzeit hält er bei unglaublichen 13 Saisonsiegen. In der Gesamtwertung liegt der 18-Jährige vor dem Finale in Barcelona 160 Punkte vor den punktegleichen Daniel Holgado (GASGAS) und Collin Veijer (Husqvarna).

Alonso fährt in dieser Saison in einer eignen Liga, er ist schon lange außer Reichweite. Spannung verspricht hingegen der Kampf um den Vizetitel: Holgado und Veijer haben beide 236 Punkte auf dem Konto, Chancen hat auch noch KTM-Pilot Ivan Ortola, der 19 Punkte hinter den beiden zurückliegt. Veijer wird 2025 in die Moto2-WM aufsteigen, der Moto3-Vizeweltmeistertitel wäre für den 19-Jährigen ein schöner Abschluss.

Darüber hinaus kann sich der Niederländer mit seinem Intact-GP-Team noch den zweiten Platz in der Teamwertung holen – dort liegt der deutsche Rennstall momentan mit 324 Punkten auf Platz 3, nur 13 Zähler hinter dem Team MT Helmets - MSI. Der erste Platz ist auch in dieser Wertung außer Reichweite – das Aspar-Team hat vor dem letzten Rennen bereits 441 Punkte auf dem Konto. Während Veijer in der Fahrer-Wertung auf sich allein gestellt ist, erhält er in prestigeträchtigen Teamwertung Unterstützung von seinem japanischen Mitstreiter Tatsuki Suzuki.

Senna Agius wird auf dem 4,657 km langen Circuit de Barcelona-Catalunya sein erstes Jahr als Stammfahrer in der Moto2-Weltmeisterschaft beenden. Der Australier fuhr eine solide Rookie-Saison für das Team Intact GP und erzielte bei seinem Heim-Grand-Prix auf Phillip Island sein erstes WM-Podium. Beim finalen Showdown in Barcelona, wo er im Mai mit Platz 5 eines seiner besten Rennergebnisse einfuhr, möchte sich Agius noch den Titel «Rookie of the Year» holen. In der Nachwuchswertung liegt der 19-Jährige nur einen Punkt hinter dem Brasilianer Diogo Moreira auf Position 2.