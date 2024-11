Rookies-Cup-Sieger Carpe für KTM-Ajo beim WM-Finale

In einem harten Zweikampf gegen Landsmann Brian Uriarte setzte sich Alvaro Carpe im Red Bull Rookies Cups 2024 als Sieger durch. Neben einer Anstellung bei Aki Ajo, gab es als Bonus noch eine Wildcard fürs WM-Finale.

Es ist ein schlecht gehütetes Geheimnis, dass erfolgreiche Kadetten des Red Bull Rookies sich auch als verlässliche Toppiloten in der Moto3-Weltmeisterschaft verdient machen. Die Liste der jungen Helden ist lang. Ob Pedro Acosta oder der Gewinner der Saison 2023 Angel Piqueras, der ebenfalls bereits in seiner Premierensaison bis auf Platz 1 donnern konnte, die Ausbildung im Rookies Cup gleicht einer Erfolgsgarantie.

Auch der Sieger der laufenden Saison gilt als bereits gut angeschliffener Moto3-Diamant. Der 17-jährige Alvaro Carpe setzte sich in einem extrem engen Match gegen seinen Landsmann Brian Uriarte durch – im Finale machten zwei Punkten den Unterschied.

Als hätte Carpe mit seiner Verpflichtung durch die Weltmeisterschmiede von Aki Ajo nicht bereits genug Anerkennung erhalten – Carpe wird die WM-Saison 2024 an der Seiten von Jose Antonio Rueda in der KTM-Ajo fahren – bekommt der junge Spanier nun bereits beim WM-Finale seine erste WM-Chance. KTM nominierte den Youngster, der wie Pedro Acosta aus Murcia stammt, als Wildcard für das letzte Rennen in Barcelona.

Teambesitzer Aki Ajo tut sich leicht, den Einsatz von Alvaro Carpe zu rechtfertigen: «Ich bin wirklich glücklich, einen weiteren Red Bull MotoGP Rookies Cup Sieger in unserer Struktur zu haben. Natürlich denke ich, dass Alvaro die klare Wahl für uns war, denn er hat sein Potenzial, seinen Speed und auch seine Reife während der Rennen gezeigt. In den letzten Jahren hat er viele Podiumsplätze und Siege errungen. Eines der Dinge, die ich an ihm am meisten schätze, ist seine harte Arbeit und seine Hingabe, seine Ziele zu erreichen. Ich glaube, dass er zusammen mit Jose Antonio Rueda ein tolles Team bilden wird, sie können viel voneinander lernen.»

Der junge Pilot reagierte auf die Möglichkeit mit der gebotenen Begeisterung. Der offiziellen Wildcard-Bestätigung schickte Alvaro Carpe hinterher: «Ich bin sehr aufgeregt über mein Debüt als Wildcard-Fahrer. Es war ein Traum, seit ich klein war, und mit diesem großartigen Team mit seiner ganzen Geschichte zu fahren, macht mich noch stolzer.»

Alvaro Carpe ist ebenfalls noch im Rennen um den Titel der Junioren-WM. Auch hier hält der Spanier bei noch zwei ausstehenden Rennen die Führung im Klassement. Geplant war das Finale der JuniorGP für den 24. November – in Valencia. Aufgrund der aktuellen Katastrophenlage wird derzeit nach einem alternativen Austragungsort gesucht.