Moto3: Kuriosum bei Rookie of the Year möglich

Angel Piqueras ist auf Kurs, Rookie of the Year zu werden. Sicher ist ihm der Titel aber noch nicht

Im WM-Finale in Barcelona wird sich entscheiden, wer der beste Neuling in der Moto3 ist. Der Rookie of the Year-Award ist rechnerisch noch offen – und es könnte zu einer kuriosen Konstellation kommen.

Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der beste Rookie im Moto3-Land?

Mit noch einem Rennen zu fahren, ist zwar der WM-Titel in der Moto3 schon längst entschieden. Rechnerisch noch offen ist aber, wer der Rookie des Jahres wird, also der in Punkten beste Neuling der Serie.

Angel Piqueras führt die Wertung der Fahrer, die ihre erste Moto3-Saison fahren, aktuell mit 137 Zählern vor Luca Lunetta mit 112 an. 25 Punkte Abstand haben die beiden Fahrer also.

Was auf den ersten Blick wie ein klarer Matchball für Piqueras im letzten Rennen in Barcelona aussieht, könnte theoretisch aber in einer Kuriosität enden: Fällt Piqueras aus oder landet außerhalb der Punkte-Ränge und Lunetta gewinnt das Rennen, gäbe es in Punkten Gleichstand zwischen dem Spanier und dem Italiener.

Klingt weit hergeholt? Zumindest der erste Teil nicht. In den letzten beiden Rennen holte Piqueras (aktuell Achter in der Gesamt-WM) keine Punkte. Rechnet man die letzten vier Rennwochenenden zusammen, kommt er nur auf sechs Zähler, denn auch in Japan ging er leer aus.

Lunetta dagegen punktete in den letzten drei Rennen konstant, steht an Rang 12 der WM. Allerdings: Einen Sieg und die zum Aufholen nötigen 25 Punkte holte er in der gesamten Saison noch nicht.

Nach der Absage für das Finale in Valencia wegen der schweren Überschwemmungen steigt das Finale in Barcelona auf dem Circuit de Catalunya. Dort fand im Frühjahr bereits der Catalunya-GP statt: Lunetta wurde Siebter, Piqueras Zwölfter. Zumindest in dieser Stichprobe lag Lunetta die Finalstrecke also besser als Piqueras.

Klar ist, damit es zu diesem kuriosen Szenario kommen kann, muss für Piqueras einiges schiefgehen – und für Lunetta alles perfekt laufen. Gänzlich ausgeschlossen ist das Statistik-Kuriosum aber nicht.

Die Rookie of the Year-Wertung:

1. Angel Piqueras (E), 137 Punkte

2. Luca Lunetta (I), 112

3. Jacob Roulstone (AUS), 58

4. Joel Esteban (E), 45

5. Xabi Zurutuza (E), 13

6. Noah Dettwiler (CH), 2

7. Tatchakorn Buasri (TA), 1

Rookies of the Year in der Vergangenheit:

2023: David Alonso

2022: Diogo Moreira

2021: Pedro Acosta

2020: Jeremy Alcoba

2019: Celestino Vietti

2018: Jaume Masiá

2017: Ayumu Sasaki

2016: Joan Mir

2015: Jorge Navarro

2014: Enea Bastianini

2013: Alex Márquez

2012: Alex Rins