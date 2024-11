Schöne Geste: David Alonso schaufelt für Valencia

Moto3-Weltmeister David Alonso hat sich am vergangenen Wochenende in die Riege der Helfer nach der Umweltkatastrophe in Valencia eingereiht und gemeinsam mit Aspar-Teambesitzer Jorge Martinez für die Bewohner geschuftet.

Während in der Region rund um Valencia immer noch Menschen vermisst werden, wird die MotoGP-WM am kommenden Wochenende das Finale in Barcelona über die Bühne bringen. Dort kommt es zum Showdown um den Titel in der MotoGP zwischen Jorge Martin (Pramac Ducati) und Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati), die WM-Titel in den Klassen Moto3 und Moto2 sind bereits an David Alonso und Ai Ogura vergeben.

David Alonso kürte sich frühzeitig beim Japan-GP in Motegi zum Weltmeister und schrieb damit Rennsport-Geschichte für sein Heimatland Kolumbien. Zudem holte er sich bislang unglaubliche 13 Grand-Prix-Siege in der laufenden Saison.

Nun stellte sich der 18-Jährige in den Dienst der guten Sache. Alonso legte für ein Wochenende den Helm bei Seite und half in Valencia bei den Aufräumarbeiten nach der Flutkatastrophe. Dafür warf sich der Moto3-Champion in Arbeitskluft und Gummistiefel.

Alonso wohnt seit Jahren in der Nähe von Barcelona und rückte am Wochenende für seinen Hilfseinsatz in Valencia an, wo sein Aspar-Team seinen Hauptsitz hat. Ebenfalls mit dabei bei der bemerkenswerten Aktion im Vorort Algemesi war Rennsport-Ikone und Teamboss Jorge «Aspar» Martinez.

«Zusammen mit Jorge helfen wir Valencia mit Freude. Es war ein hartes Wochenende, aber zugleich auch schön – vor allem dann, wenn ich sehe, wie viel Menschlichkeit und Hilfe hier im ganzen Dorf vorhanden ist», stellte Alonso fest. Er verwies zudem noch einmal auf die Spendenaktion, die von der Aspar-Truppe ins Leben gerufen wurde: Unter gofundme kann jeder seine Spende für die Opfer der Flutkatastrophe abgeben.