Schweizer Phommara ersetzt verletzten Luca Lunetta

Der Schweizer Lenoxx-Jeronimo Phommara wird Luca Lunetta auf dem Sachsenring und in Brünn vertreten. Der Italiener (SIC58 Squadra Corse) hatte sich im Moto3-Rennen in Assen das Schien- und Wadenbein gebrochen.

Das Moto3-Rennen in Assen endete mit einem Abbruch, weil es am Ende der vorletzten Runde in der Timmer-Schikane zu einem Massencrash kam. Luca Lunetta kam auf Platz 5 liegend mit viel Schwung in die Schikane und musste dann dem Hinterrad der KTM von Alvaro Carpe ausweichen, worauf dem Italiener das Vorderrad wegrutschte. Der nachfolgende Taiyo Furusato konnte nicht mehr ausweichen und überrollte Lunetta. Der Japaner selbst stürzte ebenfalls, auch Adrian Fernandez, der auf ihn auffuhr, flog von seiner Honda ab. Die schockierenden Bilder ließen zunächst Schlimmes vermuten. Lunetta hatte sich bei dem Crash jedoch «nur» das Schien- und Wadenbein rechts gebrochen.

Wie lange Lunetta ausfällt, ist ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab. Mittlerweile wurde von seinem Team SIC58 Squadra Corse bekanntgegeben, wer ihn bei den nächsten beiden Events auf dem Sachsenring und in Brünn vertreten wird: Die Wahl fiel auf den 18-jährigen Schweizer Lenoxx-Jeronimo Phommara.

Der Nachwuchsfahrer aus Kreuzlingen fährt 2025 in der JuniorGP-Kategorie für das MTA-Team und belegt derzeit in der Gesamtwertung den 19. Rang. Auch im Red Bull Rookies Cup tritt er an – in diesem Jahr konnte er dort noch keine Punkte einfahren. Er war jedoch vom Verletzungspech verfolgt: Beim Saisonauftakt in Jerez Ende April stürzte er und zog sich Brüche im Fuß zu, die Rennen in Le Mans musste er auslassen.

Für Phommara werden die Grands Prix in Deutschland (11. bis 13. Juli) und Tschechien (18. bis 20. Juli) die ersten Rennen in der Motorrad-Weltmeisterschaft sein. Außerdem wird er zum ersten Mal eine Honda fahren, sodass er sich einer doppelten Herausforderung stellen muss.