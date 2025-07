Nach Platz 3: Perrone bedankt sich bei Poncharal

Moto3-Rookie Valentin Perrone (KTM Tech3) erlebte beim Großen Preis der Niederlande in Assen ein unvergessliches Wochenende. In einem turbulenten Grand Prix holte er seinen ersten Podestplatz in der Motorrad-WM.

KTM-Tech3-Pilot Valentin Perrone belegte 2024 im Red Bull Rookies Cup den dritten Platz, im European Talent Cup wurde er Fünfter. 2025 bestreitet der 17-Jährige seine erste Saison in der Moto3-WM. Nach Ausfällen in den ersten drei Rennen kam der Argentinier immer besser in Schwung. In Silverstone folgte dann sein erstes Top-5-Resultat, in Mugello wurde er starker Achter.

Beim Jubiläums-Grand-Prix in Assen startete Perrone von Position 10. In der ersten Kurve konnte sich der Rookie auf Platz 8 verbessern, am Ende der ersten Runde lag er bereits in den Top-5. Danach ging es, wie immer bei Moto3-Rennen, eng zu, es folgten ständige Positionswechsel. In der zweiten Rennhälfte hatte sich eine Spitzengruppe von 14 Fahrern gebildet.

Vier Runden vor Schluss kämpfte sich Perrone auf Position 3 nach vorne. David Almansa, Alvaro Carpe, Intact-Pilot David Munoz, Jose Antonio Rueda, Taiyo Furusato, Luca Lunetta, Maximo Quiles, Angel Piqueras und Adrian Fernandez lagen ebenfalls in den Top-10. Vorne tauschten die Fahrer ständig die Positionen.

In der zweitletzten Runde klebte Perrone am Hinterrad von Munoz, der zu diesem Zeitpunkt auf Rang 3 lag. Dann folgte das Drama: Ein Massensturz von Lunetta, Furusato und Fernandez in der Timmer-Schikane sorgte für Chaos auf der Strecke und schließlich für den Rennabbruch in der letzten Runde. Weil Perrone eine Runde zuvor als Dritter die Ziellinie überquerte, bedeutete dies für ihn auch in der Endabrechnung Platz 3.

«Ich bin überglücklich und sehr stolz! Das Rennen war von Anfang an wirklich verrückt. Ich habe versucht, mich auf Platz 7 oder 8 zu halten, sieben Runden vor Schluss habe ich mir gesagt, dass es schwierig werden würde, auf das Podium zu kommen, weil ich mich nicht wohl genug fühlte, um andere Fahrer zu überholen», blickte Valentin Perrone zurück. «Aber dann, fünf Runden vor Schluss, habe ich meine Einstellung geändert und versucht, härter zu kämpfen und schneller zu fahren, weil ich eine Chance sah. Ich war sehr glücklich, Alvaro Carpe in der letzten Schikane überholen zu können, und wir sind dann auf Platz 3 ins Ziel gekommen – mein erstes Moto3-Podium!»

Der Teenager ließ es sich nicht nehmen, sich nach dem Rennen bei all seinen Wegbegleitern zu bedanken. «Ich möchte mich bei allen bedanken, die mich in den letzten Jahren begleitet haben, meinem Team und Hervé Poncharal. Er hat an mich geglaubt, obwohl ich noch nie zuvor auf einem Moto3-Bike gefahren bin – deshalb ein großes Dankeschön an ihn. Das ist erst der Anfang!»

Nach zehn Rennen liegt Valentin Perrone in der Gesamtwertung mit 51 Punkten auf Rang 13. In der Rookie-of-the-Year-Wertung belegt er derzeit hinter Alvaro Carpe und Maximo Quiles den dritten Platz.

Ergebnisse Moto3 Assen, Rennen (29. Juni):

1. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 19 Runden in 32:12,319 min

2. David Munoz (E), KTM, +0,144 sec

3. Valentin Perrone (RA), KTM, +0,245

4. Alvaro Carpe (E), KTM, +1,087

5. Angel Piqueras (E), KTM, +1,296

6. David Almansa (E), Honda, +2,083

7. Scott Ogden (GB), KTM, +2,234

8. Dennis Foggia (I), KTM, +5,034

9. Joel Kelso (AUS), KTM, +5,755

10. Marcos Uriarte (E), KTM, +6,318

11. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +7,002

12. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +8,555

13. Stefano Nepa (I), Honda +12,395

14. Riccardo Rossi (I), Honda, +12,675

15. Maximo Qulies (E), KTM, +24,394

16. Noah Dettwiler (CH), KTM, +25,294

17. Jakob Rosenthaler (A), KTM, +31,492



WM-Stand nach 10 von 22 Rennen:

1. Rueda, 187 Punkte. 2. Carpe 118. 3. Piqueras 117. 4. Kelso 100. 5. Quiles 86. 6. Munoz 82. 7. Furusato 77. 8. Almansa 66. 9. Lunetta 63. 10. Fernandez 61. 11. Yamanaka 60. 12. Foggia 57. 13. Perrone 51. 14. Bertelle 40. 15. Ogden 38. 16. Nepa 34. 17. Pini 29.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 250 Punkte. 2. Honda 136.