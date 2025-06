Österreicher bei Jubiläums-TT: Rosenthaler am Start

Des einen Pech, des anderen Einsatz: Wieder einmal kann Jakob Rosenthaler sein Talent unter Beweis stellen. Boe Motorsports schickt den Österreicher in Assen statt Ruche Moodley in den Moto3-Wettkampf.

Bereits zum zweiten Mal in der Saison 2025 muss Moto3-Rookie Ruche Moodley aussetzen. Der Südafrikaner war erstmals beim Europaauftakt in Jerez hart zu Boden gegangen. Die Runde in Frankreich hatte der ehemalige Red-Bull-Rookie verletzt auslassen müssen. Die Lenkerstummel der KTM von Boe Motorsports übernahm Jakob Rosenthaler.

Der Linzer hatte sich bereits einen guten Ruf als Ersatzpilot gemacht – selbst das Weltmeisterteam von Jorge Martinez hatte Rosenthaler in der noch kurzen Saison 2025 bereits als Ersatzpilot für Maximo Quiles unter Vertrag genommen. Spitzenergebnisse blieben Rosenthaler verwehrt, aber der professionelle Auftritt des 2024 für Intact GP aktiven Moto3-Piloten hat offenbar einen guten Eindruck hinterlassen.

Nachdem sich Boe-Pilot Moodley in Mugello erneut verletzte und mit mehreren Frakturen für Assen ausfällt, macht sich nun erneut Jakob Rosenthaler für den nächsten WM-Auftritt bereit. Am Donnerstagnachmittag stand eine erneute Sitzprobe auf der Moto3-KTM an. Teamkollege bei Boe Motorsports ist damit erneut der Neuseeländer Cormach Buchanan.

Nach dem Wildcard-Einsatz 2024 am Red Bull Ring, den beiden Rennen für Aspar in Thailand und Argentinien, dem Zwischenstopp für das englische Moto3-Team von Michael Laverty mit Honda in Austin und dem Le-Mans-Einsatz für Boe steht damit bereits das sechste GP-Wochenende für den 19-Jährigen an. Den besten Zieleinlauf 2025 schaffte Rosenthaler in den USA mit Rang 18.