Moto3: Diese Ersatzpiloten fahren am Sachsenring

Leonardo Abruzzo ist am Sachsenring am Start

Gleich mehrere Ausfälle gibt es vor dem Rennwochenende am Sachsenring rennserienübergreifend. SPEEDWEEK.com stellt vor: Wer ersetzt wen? In der Moto3-Klasse sind gleich zwei Neue dabei, auch in der MotoGP fehlen Piloten.

Nicht nur in der MotoGP sind gleich mehrere Piloten verletzt oder krank und werden teilweise durch Ersatzfahrer vertreten. Auch in den Nachwuchsserien sind einige Neue unterwegs.

In der Moto3-Klasse freut sich der Schweizer Lenoxx Phommara auf seinen ersten GP-Einsatz. Der 18-jährige Zürcher tritt normalerweise im Rookies Cup an, darf am Sachsenring aber erstmals Moto3-Luft schnuppern. Auch in Brünn in der kommenden Woche wird Phommara an den Start gehen. Er ersetzt Luca Lunetta, der sich in Assen verletzt hatte.

Für Leonardo Abruzzo ist es bereits der zweite Einsatz als Ersatzpilot. Schon vor zwei Wochen in Assen durfte der Italiener ran. In den Niederlanden fuhr er auf seiner Honda fürs Team GRYD - Mlav Racing auf einen zehnten Platz im Q1. Den Grand Prix konnte er nicht beenden, fuhr nur sechs Runden. Diese Woche am Sachsenring nun die nächste Chance. Diesmal fährt er als Ersatz für Ruche Moodley, denn Jakob Rosenthaler, der bislang der Ersatz des Südafrikaners gewesen ist, ist in Donington im Einsatz.

Auch in der Moto2 gibt es einen Ersatz: Der 26-jährige Japaner Taiga Hada kehrt als Ersatz für Mario Aji (Team Asia) in die WM zurück. In seiner Karriere kann Hada bereits auf 23 Moto2-Rennen zurückblicken.

In der MotoGP ist auch am Sachsenring weiter Wechselspiel angesagt: Jorge Martin fällt weiter aus, wird durch Lorenzo Savadori ersetzt. Luca Marini ist inzwischen nach Verletzungspause zurück – nun fällt allerdings wohl Enea Bastianini mit einer Blinddarmentzündung aus, ebenso wie Somkiat Chantra mit einer Knieblessur. Tatsächlich gab es in der Königsklasse in der laufenden Saison noch nicht ein Rennwochenende, an dem alle Stammpiloten fuhren.