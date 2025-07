Zeittraining, Sachsenring: Jubel bei IntactGP!

David Munoz vom deutschen IntactGP-Team holte sich bei der Moto3 auf dem Sachsenring die Freitags-Bestzeit und stellte einen neuen Rundenrekord auf. WM-Leader Jose Antonio Rueda nur auf der zehnten Position.

Jubel beim deutschen IntactGP-Team: Beim Heimspiel auf dem Sachsenring freute sich die Mannschaft über die Freitags-Bestzeit von David Munoz, der sich klar gegen seine 25 Rivalen durchsetzen konnte. Für seine schnellste Runde benötigte Munoz 1:24,767 Minuten.

Im freien Training am Freitagmorgen hatte sich Scott Ogden die Bestzeit gesichert. Der Brite umrundete den Sachsenring in 1:25,707 Minuten. Diese Zeit sollte im Nachmittags-Training um beinahe eine Sekunde unterboten werden. Das 35-minütige Zeittraining der Moto3 wurde pünktlich um 13:15 Uhr gestartet. Der Himmel über Hohenstein-Ernstthal hatte sich zugezogen. Zudem wehte ein kräftiger Wind.

Da im Vergleich zum freien Training deutlich mehr Gummi auf dem Asphalt lag, war die FP1-Bestzeit bereits nach fünf Minuten Geschichte. David Munoz vom IntactGP-Team führte die Wertung bereits in der Anfangsphase des Zeittrainings an.

Cormac Buchanan, der am Vormittag in den Top-10 lag, sorgte mit einem Sturz in Kurve 1 für gelbe Flaggen im ersten Sektor. Der Neuseeländer konnte seine KTM aus eigener Kraft an die Box zurückbringen. Nach einer kurzen Reparaturpause setzte Buchanan die Session fort.

Taiyo Furusato schob sich kurz vor der Halbzeit der Session an die Spitze und bestätigte zusammen mit Markenkollege David Almansa auf der zweiten Position, dass die Honda gut mit dem kurvenreichen Layout harmoniert.

WM-Leader Jose Antonio Rueda hielt sich bis zur Schlussphase des Zeittrainings zurück und lag nur auf der zwölften Position. Zu diesem Zeitpunkt führte Furusato die Wertung mit einer 1:25,471er-Runde an.

In den finalen sechs Minuten zogen die 26 Punkten das Tempo an, um sich einen der 14 begehrten Plätze für den Einzug ins Q2 zu sichern. Munoz fuhr als einziger Fahrer unter 1:25 Minuten und schob sich vier Minuten vor dem Ablaufen der Zeit erneut an die Spitze – zur Freude der deutschen IntactGP-Mannschaft. Auch Teamkollege Guido Pini sollte die direkte Qualifikation für das Q2 am Samstag meistern. Der Italiener belegte die 14. Position.

Die 1:24,767er-Runde von Munoz wurde in den finalen Minuten nicht mehr unterboten. Der Spanier holte sich die Bestzeit im Zeittraining und behauptete sich mit 0,360 Sekunden vor David Almansa. Scott Ogden komplettierte mit seiner KTM die Top-3.

Der bisher dominierende Fahrer der Moto3-WM 2025, Jose Antonio Rueda, setzte sich am Freitag nicht mit Spitzenzeiten in Szene. Der Spanier landete auf der zehnten Position der Wertung und lag knapp 0,8 Sekunden zurück.

Wie gewohnt knapp waren die Abstände für den direkten Einzug ins Q2: Nicola Carraro scheitere als 15. um 0,012 Sekunden an den Top-14. Ebenfalls nicht direkt für das Q2 qualifiziert sind Routinier Dennis Foggia sowie Valentin Perrone, der zuletzt in Assen noch auf dem Podium stand. Auch Noah Dettwiler und Lenoxx Phommara scheiterten an der direkten Q2-Qualifikation. Die beiden Schweizer beendeten das Zeittraining auf der 23. und 26. Position.

Ergebnisse Moto3 Sachsenring, Zeittraining (11. Juli):

1. David Munoz (E), KTM, 1:24,767 min

2. David Almansa (E), Honda, +0,360 sec

3. Scott Ogden (GB), KTM, +0,405

4. Maximo Quiles (E), KTM, +0,453

5. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,497

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,548

7. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,687

8. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,713

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,784

10. Jose Antonio Rueda (E), KTM, +0,799

11. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,805

12. Angel Piqueras (E), KTM, +0,838

13. Marcos Uriarte (E), KTM, +0,981

14. Guido Pini (I), KTM, +1,006



Ferner:

23. Noah Dettwiler (CH), KTM, +1,676

26. Lenoxx Phommara (CH), Honda, +3,580