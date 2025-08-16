Spielberg-Quali endet mit erster Pole für Perrone!

Lange sah es nach Startplatz 1 für Angel Piqueras aus. Doch im Finale des Moto3-Q2 wurde der Spanier in Spielberg vom hungrigen Rookie Valentin Perrone abgefangen – der Argentinier begeisterte mit der Pole-Position!

Nicht WM-Spitzenreiter Jose Antonio Rueda, sondern Ángel Piqueras hieß der Favorit für Startplatz 1 beim Österreich-GP der kleinsten Hubraumkategorie. Der Pilot, der seit dieser Saison für die Mannschaft von MSi auf einer Moto3-KTM am Start ist, hatte den Freitag jeweils mit Bestzeiten kontrolliert. Hoffnungen konnte sich das spanische Team auch dank Teamkollege Ryusei Yamanaka machen, der sich auf dem Red-Bull-Ring ebenfalls in guter Form zeigt. WM-Leader Rueda hatte sich als Sechster auch souverän in das entscheidende Qualifying gefahren.

Neben den 14 Direkt-Einsteigern hatten sich Honda-Pilot Carraro zusammen mit den drei KTM-Racern Roulstone, Buchanan und Uriarte in das 15-minütige Q2 befördert.

Als wäre es abgesprochen, schoben sich in der ersten Zeitenattacke die beiden MSi-Vertreter an die Spitze – Piqueras vor Yamanaka –, so das klare Bild nach wenigen Runden. Auch dahinter ein Teamgespann mit Youngster Quiles und Routinier Foggia für das Team von Jorge «Aspar» Martinez.

Der erste Schuss von José Antonio Rueda auf der Ajo-KTM ging mit Platz 11 noch daneben. Besser machte es Tech3-Pilot und Markenkollege Valentin Perrone. Der junge Argentinier tauchte erst auf Platz 5 auf und verbesserte sich dann weiter bis auf die dritte Position.

Im Finale sorgte der 17-Jährige dann für riesigen Jubel in der Junioren-Mannschaft von Hervé Poncharal. Im letzten Umlauf zauberte Perrone eine 1:39,938 min auf die Piste, war damit 0,046 s schneller als Piqueras und holte sich die erste Pole-Position seiner noch jungen Karriere.

Der Japaner Yamanaka hielt sich auf Position 3 und damit in Startreihe 1, obwohl er seine KTM in der letzten Runde zu Boden geworfen hatte.

Foggia, Quiles und Honda-Pilot Adrian Fernandez werden den Österreich-GP von der Reihe aus in Angriff nehmen. Die beiden Ajo-Racer Carpe und Rueda sicherten sich mit Almansa Startreihe 3.

Gemischt das Bild beim deutschen Intact-Team. Die Schützlinge von Peter landen auf Platz 11 (Pini) und 14 (Munoz). Speziell der Spanier hatte sich als Rennsieger mehr ausgerechnet.

Den Sprung ins Q2 verpasst hatte der Schweizer Noah Dettwiler. Der CIP-Pilot musste sich am Qualifying-Samstag in Österreich mit Startplatz 25 zufrieden geben.

Ergebnisse Moto3 Spielberg, Qualifying 2 (16. August):

1. Valentin Perrone (ARG), KTM, 1:39,938 min

2. Angel Piqueras (E), KTM, +0,046 sec

3. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,146

4. Dennis Foggia (I), KTM, +0,152

5. Maximo Quiles (E), KTM, +0,179

6. Adrian Fernandez (E), Honda, +0,326

7. Alvaro Carpe (E), KTM, +0,415

8. Jose Antonio Rueda (E), KTM, 0,463

9. David Almansa (E), Honda, +0,510

10. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,530

11. Guido Pini (I), KTM, +0,587

12. Jacob Roulstone (AUS), KTM, +0,652

13. Scott Ogden (GB), KTM, +0,663

14. David Munoz (E), KTM, +0,712

15. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,728

16. Marcos Uriarte (E), Honda, +0,801

17. Cormac Buchanan (NZ), KTM, +1,189

18. Nicola Carraro (I), Honda, +1,696