Spielberg: Casey O'Gorman ersetzt Luca Lunetta

Casey O'Gorman wird für den verletzten Moto3-Piloten Luca Lunetta bei den Grands Prix in Österreich und Ungarn einspringen. Für den 18-jährigen Iren geht mit dem Debüt in der Motorrad-WM ein Traum in Erfüllung.

Luca Lunetta hatte sich beim Massencrash im Moto3-Rennen in Assen das Schien- und Wadenbein gebrochen. Er wurde von Taiyo Furusato, der nicht mehr ausweichen konnte, überrollt.

Der Horrorcrash hätte viel schlimmer ausgehen können, was dem SIC58-Squadra-Corse-Piloten durchaus bewusst war. «Mit ‘nur’ einem mehrfachen Beinbruch aus dem heutigen Unfall herauszukommen, ist immer noch das kleinere Übel im Vergleich zu dem, was hätte passieren könne», meinte er danach im Krankenhaus.

Der 19-jährige Römer musste danach die Grands Prix auf dem Sachsenring und in Brünn auslassen. Der Schweizer Lenoxx-Jeronimo Phommara sprang für ihn ein.

In der Sommerpause arbeitet Lunetta intensiv an seiner Genesung. An ein Comeback beim Großen Preis von Österreich, der vom 15. bis 17. August auf dem Red Bull Ring stattfindet, ist jedoch nicht zu denken. Wie lange Lunetta noch ausfällt, ist ungewiss und hängt vom Heilungsverlauf ab.

Mittlerweile steht fest, wer den Italiener in Österreich und auch beim Ungarn-GP, der eine Woche später stattfindet, ersetzen wird. Die Wahl von Teambesitzer Paolo Simoncelli fiel auf Casey O'Gorman. Der Ire, der am 6. August seinen 18. Geburtstag feierte, fährt in dieser Saison in der JuniorGP-Kategorie und belegt dort derzeit in der Gesamtwertung Rang 3.

Für O'Gorman, der in Spielberg sein Debüt in der Motorrad-Weltmeisterschaft geben wird, geht ein Traum in Erfüllung, wie er selbst auf seinem Instagram-Account schrieb. Dazu postete er ein Foto, das ihn als Kind zusammen mit Paolo Simoncelli zeigt. «Ich bin allen, die dies möglich gemacht haben, sehr dankbar. Ich freue mich riesig darauf, mein Weltmeisterschaftsdebüt mit SIC58 Squadra Corse zu geben – einem Team, zu dem ich seit vielen Jahren aufschaue. Vor allem aber wünsche ich Luca Lunetta eine schnelle Genesung!»

Die Nachricht von seiner Verpflichtung kam genau an seinem Geburtstag – ein besseres Geschenk hätte es nicht geben können.