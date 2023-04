Motocross-ÖM Paldau: Marcel Stauffers Osterfest 11.04.2023 - 09:58 Von Alfred Domes

© Alfred Domes Die Open-Asse Stauffer, Sandner und Klein (v.l.)

Der Salzburger KTM-Fahrer Marcel Stauffer drückte dem Auftakt der Motocross-ÖM in Paldau seinen Stempel auf. Der Doppelsieg in der MX2-Klasse und ein Laufsieg in der Open-Kategorie machten ihn zum Mann des Tages.