Motocross-ÖM Sittendorf: Konditionswunder Stauffer

Ließ Marcel Stauffer schon beim Saisonauftakt in Paldau mit drei Laufsiegen aufhorchen, toppte er das Ergebnis bei der zweiten Motocross-ÖM-Veranstaltung in Sittendorf sogar.

Auf der 1550 Meter langen Strecke vor den Toren Wiens, auf der seit mehr als 60 Jahren Motocross gefahren wird, holte sich Marcel Stauffer Doppelsiege in den beiden Klassen Open und MX2.

Nachdem Michael Sandner infolge seines Unfalls beim WM-Lauf in Arco nicht am Start war, fehlte Stauffer ein direkter Konkurrent. Mit weiteren 50 Punkten ist er nun alleiniger ÖM-Führender der großen Klasse, während Sandner auf Platz 7 abrutschte. Die Verfolgerplätze belegen nun Michi Kratzer (3/2) und Johannes Klein (2/5).

Stauffer, der auch in der MX2-Klasse Trainingsschnellster war, zog vom Start uneinholbar davon. Pech hatte der bisherige ÖM-Zweite Florian Hellrigl, der auf der ehemaligen WM-Strecke nur eine Zielankunft verzeichnen konnte. Der zweite Platz im zweiten Lauf diente zur Schadensbegrenzung, doch das Zurückfallen auf ÖM-Rang 4 war nicht zu verhindern. Dafür gab es für Florian Dieminger Aufwind: Der GASGAS-Fahrer hüpfte zweimal auf das Podest, konnte zunächst hinter Stauffer Platz 2 an Land ziehen und wurde dann Dritter. Das bedeutete in der Tabelle das Vorrücken auf den Platz hinter dem Salzburger Konditionskaiser.

In der Junioren-ÖM teilten sich Jürgen Lehner (Husqvarna) und der Ungar Nikolics (Yamaha) die Siege, während in der Jugend-ÖM Ricardo Bauer und Moritz Ernecker den ungarischen Leader Aron Katona vor sich hertreiben.

Ergebnisse Motocross-ÖM Sittendorf:

Open, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Johannes Klein, KTM. 3. Michael Kratzer, Honda. 4. Pavel Dvoracek (CZ), Yamaha. 5. Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 6. Alexander Banzirsch, GASGAS.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Kratzer. 3. Dvoracek. 4. Imre Varga (H), KTM. 5. Klein. 6. Banzirsch.

Stand nach 4 Rennen: Stauffer, 93 Punkte. 2. Kratzer 84. 3. Klein 80. 4. Varga 64. 5. Banzirsch 54. 6. Bermanschläger 50. 7. Michael Sandner, KTM, 43.



MX2, 1. Lauf: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Florian Dieminger, GASGAS. 3. Simon Breitfuss, KTM. 4. Alex Andreis (I), KTM. 5. Christoph Zeintl, GASGAS. 6. Marvin Salzer, Husqvarna.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Dieminger. 4. Salzer. 5. Zeintl. 6. Botond Hateier (H), GASGAS.

Stand nach 4 Rennen: 1. Stauffer, 100 Punkte. 2. Dieminger 76. 3. Breitfuss 69. 4. Hellrigl 66. 5. Zeintl 62. 6. Salzer 61.