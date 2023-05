Motocross-ÖM Imbach: 11 aus 12 für Marcel Stauffer

Inmitten der Wachauer Weinberge setzte Marcel Stauffer bei der Motocross-ÖM in Imbach seine Duftmarke, an der die Konkurrenz nur schnuppern kann, denn sie fährt hinterher. Der Salzburger hat 11 von 12 Rennen gewonnen.

In der Open-Klasse waren es Michael Kratzer (Honda) und Johannes Klein (KTM), die die Ehrenplätze belegten. Hier gasten Manuel Bermanschläger (5/5) und Alexander Banzirsch (6/4) an und holten sich die Tagesränge 4 und 5. Bester Ausländer war der Deutsche Carl Massury als Sechster. In der Meisterschaft liegt hinter dem Führungstrio Stauffer, Kratzer und Klein nun Banzirsch, der punktemäßig zum Ungar Imre Varga aufschließen konnte. Der zweite Lauf musste infolge eines Sturzes abgebrochen werden und wurde über die volle Distanz nochmals gestartet. Dadurch war die Luft etwas draußen, dennoch brillierte Stauffer vom Start bis ins Ziel.

In der MX2-Klasse startete Florian Hellrigl seine Aufholjagd und konnte sich nach zwei zweiten Plätzen auch in der Meisterschaft auf Platz 2 festsetzen. Leader ist Stauffer, während Maximilian Ernecker nach feiner Leistung auf Platz 3 der Tageswertung kam. GASGAS-Fahrer Florian Dieminger liegt nun mit Simon Breitfuss punktgleich auf ÖM-Rang 3.

Das bei sonnigem Wetter ausgetragene Rennen sah in der Jugend-ÖM Moritz Ernecker an der Spitze, der dem Ungar Aron Katona heftige Gegenwehr bot. Gesamtführender blieb Ricardo Baue, der an diesem Tag mit den Plätzen 2 und 3 vorliebnehmen musste. Schließlich fuhren auch die Junioren um ÖM-Punkte. Dort war Maximilian Ernecker das Maß der Dinge und siegte zweimal vor Johannes Wibmer und Boldizsar Nikolics aus Ungarn.

Ergebnisse Motocross-ÖM Imbach:

Open, 1. Lauf: 1. Michael Stauffer, KTM. 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Johannes Klein, KTM. 4. Imre Varga (H), KTM. 5. Manuel Bermanschläger, Husqvarna. 6. Alexander Banzirsch, GASGAS.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Kratzer. 3. Klein. 4. Banzirsch. 5. Bermanschläger. 6. Carl Massury (D), Honda.

ÖM-Stand nach 6 von 14 Rennen: 1. Stauffer, 143 Punkte. 2. Kratzer 128. 3. Klein 120. 4. Varga und Banzirsch, je 87. 6. Bermanschläger 82.



MX2, 1. Lauf: 1. Michael Stauffer, KTM. 2. Florian Hellrigl, KTM. 3. Simon Breitfuss, KTM. 4. Maximilian Ernecker, GASGAS. 5. Marvin Salzer, Husqvarna. 6. Botond Hateier (H), GASGAS.

2. Lauf: 1. Stauffer. 2. Hellrigl. 3. Ernecker. 4. Hateier. 5. Breitfuss. 6. Florian Dieminger, GASGAS.

ÖM-Stand nach 6 von 14 Rennen: 1. Stauffer, 150 Punkte. 2. Hellrigl 120. 3. Dieminger und Breitfuss, je 105. 5. Salzer 90. 6. Zeintl 89.