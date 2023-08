Kinigadner über Marcel Stauffer: Ein Riesentalent

Motocross-Legende und KTM-Berater Heinz Kinigadner und sein Sohn Hannes sprechen über den österreichischen Motocross-Hoffnungsträger Marcel Stauffer, der schon mehrfach starke Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat.

KTM-Berater Heinz Kinigadner und sein Sohn Hannes sprechen über den österreichischen Motocross-Hoffnungsträger Marcel Stauffer, der schon mehrfach starke Fähigkeiten unter Beweis gestellt hat.

Marcel Stauffer hat als KTM-Testfahrer in der MX2-WM in der laufenden Saison bereits dreimal eine Duftmarke gesetzt. Der groß gewachsene Salzburger zeigte bei seinen bisherigen Einsätzen neben einem spektakulären Start-Abflug in Arco blitzsaubere Leistungen in Teutschenthal und Loket und fuhr in der hart umkämpften 250er-Klasse wiederholt in die Top-10. In Teutschenthal war der 22-Jährige zweimal Neunter.

Hauptberuflich ist Marcel Stauffer KTM-Testpilot und erprobt auch immer wieder technische Neuerungen auf dem 450er-Motorrad. Die österreichische Motocross-Serie dominiert der Mann aus Nussdorf am Haunsberg aktuell nach Belieben. Seine ÖM- und GP-Einsätze fährt er mit einer KTM aus dem Hause Schruf, manchmal auch mit Evolutions-Bikes.

Auch KTM-Ikone Heinz Kinigadner hat Marcel Stauffer 2023 bereits mehrfach bei den Grand-Prix-Einsätzen beobachtet. «Marcel ist ein Riesentalent», stellte der zweifache 250er-Weltmeister aus dem Zillertal fest und erinnert sich: «Marcel war in der Zeit auf den 80-ccm-Bikes gleichauf mit René Hofer – sie haben sich damals harte Kämpfe geliefert. Ich würde sogar sagen, dass Marcel noch mehr Talent hat als es bei René der Fall war. Aber René hat dann einen großen Sprung gemacht, er war ein beinharter Arbeiter.»

Kinis Sohn Hannes erinnert sich ebenfalls: «Marcel war immer ein cooler Typ, er trägt die dicken Halsketten und Caps – sein Vorbild war Ken Roczen. Wir haben ihn daher auch den kleinen Roczen genannt. Es spielt sich auch sehr viel im Kopf ab, aber ich sage, dass er sicher die Fähigkeiten zu Top-Ergebnissen hat.»