Night Cross Imbach: Marcel Stauffer (KTM) dominierte

Bereits zum zehnten Mal ging es beim Night Cross Imbach 2023 um den begehrten Tagessieg beim nächtlichen Saisonabschluss. Hell erleuchtet strahlte der Pfeningberg in den nächtlichen Himmel und Marcel Stauffer (KTM) räumt

Noch bei Tageslicht wurde das Training und die Vorläufe gefahren, bis es bei Flutlicht um die sprichwörtliche Wurst ging. Die moderaten Temperaturen des langsam ausklingenden Herbstes sorgten für viele Zuschauer, die ihr Kommen nicht zu bereuen hatten. Das windige Wetter störte nicht und es standen an diesem Abend nicht weniger als 29 Rennen am Programm.

In der Jugendklasse gab es spannende Kämpfe, ehe im Endlauf Moritz Ernecker (GASGAS), Ricardo Bauer (KTM) und Luca Artrner (Husqvarna) aufeinandertrafen und auch in dieser Reihenfolge abgewinkt wurden. Bei den Amateuren gab es durch Nico Weissmann einen KTM Sieg vor der Husqvarna von Jakob Lechner und Lukas Stockinger (KTM).

Im Mittelpunkt standen die Starter der Masters-Klasse, wobei Marcel Stauffer von Anfang an keine Zweifel offen ließ, dass er seinen Vorjahreserfolg wiederholen wollte. Tatsächlich konnte ihn niemand gefährlich werden. Im Unterschied zu den ÖM Rennen war Imbach eine reine Sprintangelegenheit. Doch auch diese Herausforderung meisterte der Salzburger souverän und während in den umliegenden Weinbergen der Wachau die Traubenernte angesagt war, erntete Stauffer eine Woche nach dem Gewinn der beiden ÖM-Titel auch Sieg in den Vorläufen, im Halbfinale und Finale. Seine Konkurrenten aus der ÖM wie Simon Breitfuss und Maximilian Ernecker belegten die Plätze hinter ihm.

Ergebnis MX Night Race Imbach 2023

Masters: 1. Marcel Stauffer, KTM. 2. Simon Breitfuss, KTM. 3. Maximilian Ernecker, GasGas. 4. Patrick Schrattenecker, KTM. 5. Jürgen Lehner, Husqvarna.



Amateure: 1. Nico Weissmann, KTM. 2. Jakob Lechner, Husqvarna. 3. Lukas Stockinger, KTM. 4. Lukas Günther, Kawasaki. 5. Lukas Lindinger, GasGas.



Jugend: 1. Moritz Ernecker, GasGas. 2. Ricardo Bauer, KTM. 3. Luca Artner, Husqvarna. 4. Elias Kowald, GasGas. 5. Maximilian Graf, KTM.