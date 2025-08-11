Motocross-ÖM Seitenstetten: Doppelsieg für Sandner

Michael Sandner konnte beim fünften Event der Österreichischen Motocross-Meisterschaft in der MX2-Klasse einen Doppelsieg einfahren. In der Open Klasse siegten Pascal Rauchenecker und Michael Kratzer.

Sowohl Michael Sandner (MX2) als auch Pascal Rauchenecker (Open) verteidigten am vergangenen Wochenende bei der Österreichischen Motocross-Meisterschaft in Seitenstetten ihre Führung in der Gesamtwertung. Während Sandner seine KTM zu zwei Laufsiegen führte, lief es für Rauchenecker nicht so glatt. Nachdem er den ersten Lauf vor Michael Kratzer (Honda) und Rudolf Plch (Yamaha) gewonnen hatte, strauchelte er im zweiten Lauf gleich in der Anfangsphase. Er musste dem Feld nacheilen, schaffte es aber noch auf Rang 5.

Ein kräftiges Lebenszeichen kam von Markus Rammel. Im ersten Lauf hinter Rauchenecker, Kratzer und Plch Vierter, übernahm er im zweiten Heat die Führung und schien einem sicheren Sieg entgegenzufahren. Doch kurz vor dem Ziel schien Kratzer zusätzliche Kräfte gefunden zu haben und schnappte sich den Sieg. Hellrigl, Plch und Rauchenecker wurden dahinter abgewunken.

In der MX2-Klasse konnte Michael Sandner durch den Doppelsieg seine Gesamtführung in der ÖM-Tabelle ausbauen. Luka Milec und Marvin Salzer behielten ihre Ränge 2 und 3. Pech hatte Florian Dieminger: Nach einer Startkollision wurde er in Lauf 1 nur Sechster, rehabilitierte sich dann aber mit Platz 3 im zweiten Rennen und konnte sich in der Tabelle um eine Position nach vorne vorschieben. Er ist nun Gesamt-Fünfter hinter Michael Lackner.

Ergebnisse Motocross-ÖM Seitenstetten, MX2:

1. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Luka Milec, KTM. 3. Michael Lackner, KTM. 4. Marvin Salzer, Fantic. 5. Simon Breitfuss, KTM. 6. Florian Dieminger, GASGAS.

2. Lauf: 1. Michael Sandner, KTM. 2. Luka Milec, KTM. 3. Florian Dieminger, GASGAS. 4. Boldizsar Nikolics, Yamaha. 5. Michael Lackner, KTM. 6. Marvin Salzer, Fantic.

ÖM-Stand nach 10 Rennen:

1. Sandner, 244 Punkte. 2. Milec 195. 3. Salzer 174. 4. Lackner 164. 5. Dieminger 161. 6. Nikolics 153.

Ergebnisse Motocross-ÖM Seitenstetten, Open Klasse:

1.Lauf: 1. Pascal Rauchenecker, Husqvarna. 2. Michael Kratzer, Honda. 3. Rudolf Plch, Yamaha. 4. Markus Rammel, Triumph. 5. Florian Hellrigl, KTM. 6. Andreas Schmidinger, Honda.

2. Lauf: 1. Michael Kratzer, Honda. 2. Markus Rammel, Triumph. 3. Florian Hellrigl, KTM. 4. Rudolf Plch, Yamaha. 5. Pascal Rauchenecker, Husqvarna. 6. Michael Prammer, Yamaha.

ÖM-Stand nach 10 Rennen:

1.Rauchenecker, 217 Punkte. 2. Kratzer 207. 3. Plch 189. 4. Hellrigl 176. 5. Klein 144. 6. Einsiedler 106.