Tommy Searle (Triumph): Schwere Rückenverletzungen

Im Finale der Arenacross World Tour am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi stürzte der frühere britische WM-Pilot Tommy Searle schwer und zog sich mehrere Wirbelbrüche zu. Details werden nähere Untersuchungen ergeben.

Der frühere WM-Pilot Tommy Searle, der in den Jahren 2011und 2012 mit Ken Roczen und Jeffrey Herlings um den MX2-WM-Titel kämpfte, nahm am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi am Finale der Arenacross World Tour teil, wo er sich schwere Rückenverletzungen zuzog.

Im Main-Event krachte er in einer Sprungkombination mit dem Vorderrad voll in den Gegenhang und wurde von seiner Triumph über den Lenker katapultiert. Der hinter ihm fahrende Cedric Soubeyras konnte nicht ausweichen und flog ebenfalls heftig ab. Das Rennen wurde sofort mit roter Flagge abgebrochen.

«Ich bin an einem Heuballen hängengeblieben», erklärte der Brite. «Es sieht es so aus, als hätte ich Frakturen in einigen Wirbeln, einige alte und einige neue. Ich werde hier einen Spezialisten aufsuchen, um festzustellen, was was los ist und wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll. Zum Glück ist alles stabil, was gute Nachrichten sind.»

Von Lähmungserscheinungen war zum Glück nicht die Rede. Searle hatte also noch Glück im Unglück und hoffentlich kann er sich wieder vollständig erholen.