Ken Roczen und Cooper Webb starten in Australien

Der australische Serienvermarkter SX Global hat die Teilnahme von Ken Roczen (Suzuki) und Cooper Webb (Yamaha) am Australien-Grand-Prix am 29. November 2025 im Cbus Super Stadium von Gold Coast angekündigt.

US-Supercross-Champion Cooper Webb (Yamaha) und Ken Roczen (Suzuki) wurden vom australischen Serienvermarkter Global SX für die 4. Meisterschaftsrunde am 29. November in Australien gewonnen. Interessant ist, dass beide Protagonisten ausschließlich für den australischen Grand Prix genannt werden. Es scheint also nicht gesichert, dass Webb und Roczen die gesamte WM bestreiten, die in diesem Jahr aus 5 Events besteht.

Kalender der 2025 FIM World Supercross Championship:



18.10.2025 - Malaysia, Kuala Lumpur – Stadium Merdeka

08.11.2025 - Buenos Aires, Argentinien – Gálvez Racetrack

15.11.2025 - Kanada, Vancouver – BC Place

29.11.2025 - Australien GP, Gold Coast – Cbus Super Stadium

13.12.2025 - Südafrika, Kapstadt – DHL Stadium

Serienvermarkter SX Global lobt sein Engagement als «historischen Showdown», aber Tatsache ist, dass weiterhin kein einziges Werksteam an dieser WM Interesse zeigt. Namhafte Fahrer, wie Eli Tomac, Ken Roczen oder jetzt auch Cooper Webb kommen genau dann und nur dann zum Zug, wenn entsprechende Gegenleistungen erfolgen. Aber immerhin: Die australischen Fans dürfen sich am 29. November auf zwei US-Stars im Cbus Super Stadium freuen. Der Rest wird sich zeigen.