SidecarCross Gerstetten: Prümmer übernimmt DM-Führung

Beim Auftaktrennen zur zweiten DM-Halbzeit in Gerstetten gewannen Tim Prümmer/Jarno Steegmans beide Läufe. Mit Noah Weinmann als Beifahrer sammelte Dan Foden erste Punkte.

Die Wetteraussichten zum Wochenende waren alles andere als gut. Bereits am Samstagnachmittag wurde die Strecke in Gerstetten kräftig gewässert. Immerhin fanden die Trainings am Sonntag ebenso wie der erste Lauf bei trockener Witterung statt, bevor dann Nieselregen einsetzte.

Das ohnehin nicht üppig besetzte DM-Starterfeld ist mittlerweile durch Verletzungen zusätzlich ausgedünnt. Der bisherige Tabellenführer Joshua Weinmann war nach seiner Wirbelsäulen-Operation zum Zuschauen verurteilt. Bruder Noah trat derweil wie schon beim Grand Prix in Straßbessenbach mit Dan Foden an. Im Boot des Briten wird Weinmann weitere WM- und DM-Rennen bestreiten. Aus den Top-10 der DM fehlten weiterhin Nick Uhlig mit Philipp Oettel. Letzterer zog sich bei einem Sturz am Samstag des Bessenbach-GP Frakturen an beiden Handgelenken sowie an der Hüfte zu und fällt mit derart schweren Verletzungen für den Rest der Saison ebenfalls aus.

Glücklicherweise bekam die DM in Gerstetten mit Nevio Käser auch Zuwachs. Der junge Schweizer hatte bereits die Rennen in Schopfheim und Jauer erfolgreich bestritten, musste aber auf seinen «kleinen» Bruder Jano verzichten, da der immer noch an Schulterproblemen leidet. Einmal mehr sprang Landsmann Marius Strauss ein. Weiterhin bereicherten mit Fabian Bossert/Patrick Bandel, Silvan Gschoßmann/Lukas Ramesberger und Dietmar Schmid/Bruno Kälin drei Gastteams das Fahrerfeld.

Den ersten Start gewannen Tim Prümmer/Jarno Steegmans vor Adrian Peter/Joel Hoffmann. Beide Teams konnten sich vom Verfolgerfeld absetzen und ihre Platzierungen bis ins Ziel halten. Foden/Weinmann hatten beim Start den falschen Gang gewählt, kämpften sich dann aber von hinten auf den dritten Rang vor. Patrick Hengster/Celina Jahn fuhren zuvor kurzzeitig an dritter Stelle, mussten am Ende neben Foden auch Käser den Vortritt lassen.

Bei Leon Hofmann/Julian Zimmermann stimmte zwar das Tempo, doch wie schon mehrfach in Gerstetten spielte Fortuna nicht mit: Beim Start starb der Motor ab. Dagegen rettete André Knübben mit dem durch seine Handverletzung noch gehandicapten Florian Plettke den siebten Platz.

Schmid/Kälin wären mit ihrem dicken Yamaha-Twin normalerweise nicht Letzte geworden. Die mehrfachen Veteranencup-Sieger hatten am Samstag die Cup-Wertung gewonnen. Doch im zweiten Lauf löste sich drei Runden vor Schluss ein Zündkabel und Schmid beendete das Rennen mit einem Zylinder – was dem Motor anscheinend nicht gut bekam. Jedenfalls fehlte es dem Yamaha-Klassiker im ersten DM-Lauf an Leistung und so traten die Evergreens zum zweiten Rennen nicht mehr an.

Mittlerweile hatte der Regen die anspruchsvolle Piste etwas rutschig gemacht. Beim zweiten Start lagen Peter/Hoffmann am Ende der Geraden vorn. Doch die Konkurrenz fackelte nicht: Prümmer quetschte sich in der ersten Kurve innen vorbei, Foden überholte auf der Außenbahn. In dieser Reihenfolge sollte das Trio dann ins Ziel einlaufen, womit Prümmer seinen Vorsprung in der Tabelle weiter ausbauen konnte.

Dahinter gab es eine weitere Ausgabe des Dauer-Duells Hengster/Jahn vs. Lukas Erlecke/Leon Freygang, welches das gemischte Doppel wiederum für sich entscheiden konnte. Jan Hoormann/Andy Schlinnertz kamen diesmal besser zurecht: Rang sieben hinter Käser/Strauss. Wieder Pech für Hofmann: Durch einen vom direkt vorausfahrenden Erlecke aufgewirbelten Stein wurde der Abreiß-Schalter getroffen. Der DM-Sechste brauchte geraume Zeit, um den Motor wieder zum Leben zu erwecken und hinter den stark gestarteten Häcker-Brüdern Noah und Jannik sowie Pierre Seifert/Paul Kinder die Zielflagge zu sehen.

Knübben brach sein Rennen nach drei Runden wegen der schmerzenden Hand Plettkes ab. Nicht einmal soweit kamen die im ersten Lauf als Neunte platzierten Tobias Hertfelder/Justin Blume, weil der Motor vor dem Start streikte.

Am nächsten Wochenende haben die meisten Teams Pause, lediglich Peter/Hoffmann wollen neben den Österreichern Benny Weiss/Patrick Schneider die weite Reise zum GP von Lettland in Madona antreten. Nicht dagegen Tim Prümmer, der sein hochgestecktes WM-Ziel durch die zwischenzeitliche Verletzung von Steegmans ohnehin verfehlt hat: «In Absprache mit unseren Sponsoren haben wir entschieden, dass der zeitliche und finanzielle Aufwand nicht lohnt. Ob wir nun Achte oder Elfte werden, ist nebensächlich.» Bereits am Samstag (23.8.) nach dem Lettland-GP findet das nächste Rennen zur DM in Pflückuff statt. Weitere Infos dazu gibt es hier: msc-pflueckuff.de.

Resultate Motocross-Gespann-DM Gerstetten/D:

1. Lauf: 1. Prümmer/J.Steegmans (D/B), VMC-AMS. 2. Peter/Hoffmann (D), VMC-Husqvarna. 3. Foden/N.Weinmann (GB/D), AMS-WSP. 4. N.Käser/Strauss (CH), WSP. 5. Hengster/Jahn (D), VMC-KTM. 6. A.Knübben/Plettke (D), WSP-KTM. 7. Erlecke/Freygang (D), WSP-AMS. 8. Hofmann/Zimmermann (D), VMC-Mega. 9. Hertfelder/Blume (D), WSP-Husqvarna. 10. J.Hoormann/Schlinnertz (D), VMC-Zabel. 11. Seifert/Kinder (D), WSP-KTM. 12. N.Häcker/J.Häcker (D), VMC. 13. Ziller/Wächter (D), WSP-Jawa. 14. Bossert/Bandel (D), WSP-Zabel. 15. U.Kutschke/T.Kutschke (D), WSP-Zabel. 16. Schmid/Kälin (D/CH), EML-Yamaha. 17. Gschoßmann/Ramesberger (D).



2. Lauf: 1. Prümmer. 2. Foden. 3. Peter. 4. Hengster. 5. Erlecke. 6. Käser. 7. Hoormann. 8. Häcker. 9. Seifert. 10. Hofmann. 11. Ziller. 12. Bossert. 13. Gschoßmann. 14. Kutschke. 15. Knübben.



DM-Stand nach 10 von 16 Läufen: 1. Prümmer 208. 2. Peter 192. 3. Weinmann 163. 4. Hengster 145. 5. Erlecke 143. 6. Hofmann 136. 7. Käser 109. 8. Hoormann 105. 9. Uhlig 101. 10. Lielbardis u. Knübben je 97.