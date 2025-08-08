Paris Supercross: US-Asse fordern die Europäer

Beim Supercross-Event in der Pariser La Défense Arena werden auch in diesem Jahr viele Stars aus der US-Szene dabei sein. Das Event wird via Livestream übertragen.

Im November wird in Paris die 42. Ausgabe des Supercross-Events über die Bühne gehen. Nachdem mit dem legendären Event in den frühen 1980er-Jahren im Hexenkessel von Paris Bercy gestartet wurde, wird seit dem Jahr 2017 in der modernen La Défense Arena außerhalb von Paris gefahren. Termin ist in diesem Jahr der 15. und 16. November.

Als Top-Star hat sich auch in diesem Jahr der australische Honda-Pilot Jett Lawrence angekündigt – ebenso dabei sein wird sein Bruder Hunter. Zur Erinnerung: Jett Lawrence musste im Jahr 2024 nach dominanter Vorstellung mit einem Sturz im letzten Rennen den Gesamtsieg an Yamaha-Werksfahrer Cooper Webb abtreten. US-Boy Webb wird auch in diesem Jahr in Paris mit dabei sein.

Mit Tom Vialle (Red Bull KTM) – dem aktuellen «Prinz von Paris» – bekommen die französischen SX-Fans in Paris einen Lokalhelden zu sehen, der bereits als Sieger hervorgegangen ist. In diesem Jahr tritt Vialle jedoch auf dem 450er-Motorrad an. Auch sein KTM-US-Teamkollege Aaron Plessinger steht auf der Nennliste. Der Fan-Liebling ist derzeit angeschlagen, musste zuletzt die MX-Saison vorzeitig beenden, sollte aber bis November einsatzfähig sein.

Die Supercross-Show in Paris wird auch in diesem Jahr im MXGP-TV-Livestream von Motocross-WM-Promoter Infront Moto Racing zu sehen sein. Kommentiert wird das Event vom langjährigen MXGP-Mann Paul Malin. Der Brite war selbst Vize-Weltmeister und konnte mit dem Team Großbritannien im Jahr 1994 in Roggenburg die USA beim MXoN entthronen. Tickets und Event-Infos für Paris gibt es über die Website der La Défense Arena.