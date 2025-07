KTM: SX-Modellreihe 2026 mit vielen Überarbeitungen

KTM präsentierte am 31. Juli das überarbeitete Motocross-Portfolio. Bei den zehn Modellen seien viele Details verbessert worden, ab August 2025 sollen die Bikes bei den Händlern erhältlich sein.

Der 28. Juli markierte einen wichtigen Tag bei der KTM AG. Nach dem langwierigen Sanierungsverfahren wurden in Mattighofen und Munderfing wieder alle vier Fertigungsstraßen in Betrieb genommen. Tausende Arbeiter kehrten am Montag wieder an die Produktionsstraßen zurück. Der Fokus liegt in Oberösterreich aktuell klar auf dem Offroad-Segment, dort wo die Marke KTM herkommt.

Drei Tage danach, am 31. Juli, stellt KTM nun seine neue Motocross-Produktpalette vor. «Neue Saison, neue Ziele und neue Maßstäbe. Wer maximale Leistung sucht – vereint mit erstklassigem Handling, bewährter Wettkampftauglichkeit und einem unverkennbaren Design – wird all das in der überarbeiteten KTM SX-Modellreihe 2026 finden», hieß es in der Presseaussendung des österreichischen Herstellers.

Das Portfolio an Motocross-Bikes umfasst alle Leistungsklassen, für jede Altersgruppe. Ab August 2025 sollen die neuen Bikes bei autorisierten KTM-Händlern erhältlich sein. Insgesamt würden zehn Modelle zur Verfügung stehen. Die «KTM Sportminicycles» für Nachwuchsracer heißen: KTM 50 SX, KTM 50 SX FACTORY EDITION, KTM 65 SX und KTM 85 SX. Dazu kommt das komplette 2-Takt- und 4-Takt-Line-up für Hobbyfahrer und erfahrene Racer: KTM 125 SX, KTM 250 SX, KTM 300 SX, KTM 250 SX-F, KTM 350 SX-F, KTM 450 SX-F.

«Wir befinden uns mittlerweile im vierten Jahr der aktuellen Generation der KTM SX Full-Size-Modelle, im dritten Jahr der KTM 50 SX und 65 SX sowie im zweiten Jahr der KTM 85 SX. Die Motorräder entwickeln sich stetig weiter, da wir kontinuierlich Maßnahmen treffen und Änderungen vornehmen, um sicherzustellen, dass wir die erste Wahl für alle Racer bleiben», meinte Manfred Edlinger, Head of Motocross Development. «Die komplette Full-Size-Baureihe wurde neu gestaltet und wir haben zudem Wege gefunden, die KTM Sportminicycles weiter zu verbessern, weil wir wissen, dass Komponenten, Leistung und technische Basis dieser besonderen KTM-Bikes selbst den ehrgeizigsten Nachwuchsrennfahrer – und seine unterstützende Familie – begeistern werden. Greift wieder zum Lenker, denn wir sind hochmotiviert, um im Motocross weiterhin alles zu geben.»

Zur Ausstattung zählen eine Elektronik, die sich auf dem neuesten Stand befindet. Zudem wurde laut KTM das Fahrwerks-Setup verfeinert. Mit der optionalen Connectivity Unit Offroad (CUO) können sämtliche Einstellungen vorgenommen werden. In Kombination mit der KTMconnect App lassen sich Motorradcharakteristik, Traktionskontrolle und Fahrwerksabstimmung individuell anpassen.

«Die Abstimmung und Konfiguration der Full-Size KTM SX und KTM SX-F Modelle basiert auf den wertvollen Erfahrungen und Erfolgen in der FIM Motocross-Weltmeisterschaft (Siege in MXGP und MX2 mit der KTM 450 SX-F und KTM 250 SX-F) sowie in der AMA Supercross- und Motocross-Serie», betonte KTM. In ausgewählten Märkten seien außerdem Modellvarianten mit reduziertem Geräuschpegel verfügbar, um die ab 2025 geltenden FIM-Richtlinien bereits ab Werk anzubieten.

KTM hat bei seinen Modellen einige weitere Details überarbeitet. So wurden die Kühlerabdeckungen aller SX-Modelle neu gestaltet, um eine einheitlichere Lösung und leichteren Zugang zu ermöglichen. Wo vorhanden, sind die Einspritzanlagen jetzt mit einer neuen Schutzkappe für das Schnellverschluss-System der Benzinleitung ausgestattet – für noch mehr Haltbarkeit und einfachere Wartung. Bei den 2-Takt-Modellen wurde außerdem die Kabelführung optimiert: Neue Befestigungspunkte und eine geordnetere Verlegung würden die Widerstandsfähigkeit gegenüber Schmutz, Wasser und anderen Umwelteinflüssen erhöhen.

Auch die Bikes für die kleinen Motocrosser wurden überarbeitet. Die KTM 50 SX und KTM 65 SX erhielten eine neue WP XACT AER Gabel mit überarbeiteter Luftkartusche und Dichtungskonzept für bessere Dämpfung, Kontrolle und Gesamtperformance. Die Kühlerabdeckung wurde, wie bei den größeren KTM-SX-Modellen standardisiert und für leichteren Zugang optimiert. Die Gabelbrücken der KTM 50 SX, KTM 65 SX und KTM 85 SX sind nun mit dem gleichen 17 mm Schlüsselmaß und geschlossenen Schraubmuttern wie die Full-Size KTM SX Modelle ausgestattet. Das soll für einen besser Schutz vor Schmutz- und Wassereintritt sorgen. Passend zum Thema Widerstandsfähigkeit sorgt eine neue Verstärkungskappe dafür, dass das Gaszug-Set weniger anfällig für Verformungen ist.

Über die gesamte SX-Reihe hinweg würde eine neue, «Laser-Cut-Dichtung» an der Auspuffflansch-Verbindung für mehr Zuverlässigkeit sorgen. Mit selbigem Ziel wurde die Auspuffventil-Belüftung am Zylinder neu gestaltet. Die KTM 85 SX verfügt jetzt über einen neuen Hinterradbremshebel mit zwei Einstelloptionen für die Hebellänge. Das soll die Anpassung an unterschiedlich große Kinder, die den Schritt von der KTM 65 SX auf die größere KTM 85 SX machen, erleichtern. Die KTM 50 SX FACTORY EDITION ist mit PowerParts-Komponenten und einer Lackierung im Factory Team Replica Design ausgestattet.