TM kehrt ins WM-Fahrerlager zurück

TM kehrt in s Grand-Prix-Fahrerlager zurück

Nach zweijähriger Pause kehrt der italienische Motorradhersteller TM 2021 ins Fahrerlager zurück, allerdings vorerst nicht mit einem offiziellen Werksteam. Der Wiedereinstieg soll schrittweise über die EMX250 erfolgen.

Ende 2018 verabschiedete sich TM aus der Motocross-WM. Unvergessen ist das letzte Rennen von TM-Werksfahrer Max Nagl 2018 beim Motocross der Nationen in RedBud. Der Deutsche fuhr auf amerikanischem Boden auf der Werks-TM sensationell auf Gesamtrang 4 der OPEN-Klasse, zwei Plätze vor dem favorisierten US-Lokalmatador Justin Barcia, der zudem als ausgewiesener Schlammspezialist gilt.

Aber auch dieses Highlight konnte den Ausstieg von TM aus der Motocross-WM nicht mehr verhindern. Auch für Max Nagl markierte das Rennen in RedBud das Ende einer Laufbahn als Werksfahrer für KTM, Honda, Husqvarna und zuletzt für TM.

Nun kehrt TM ins Fahrerlager zurück, wenn auch nicht mit voller Werksunterstützung. Dennoch bringt dieser Neuzugang etwas Farbe ins Spiel. Neben Fantic ist damit ein weiterer Mitbewerber aus Italien im WM-Paddock vertreten. Der Einstieg von TM wird aber zunächst in kleinen Schritten über das Privatteam 'Steels Dr Jack Fly Over' erfolgen, das bisher mit KTM ausrückte. Das Team plant den Einsatz von 2 Fahrern in der EMX250 Europameisterschaft mit gelegentlichen MX2-WM-Einsätzen.

«Wir werden vom Werk offiziell unterstützt», erklärte Team-Manager Robin Caldelli. «Im ersten Jahr werden wir in der EMX250 Europameisterschaft starten. Die Fahrer werden wir in Kürze bekanntgeben. Abhängig von den Ergebnissen planen wir auch Einsätze in der MX2-WM.