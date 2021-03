Jago Geerts (Yamaha) in 2 Massenstürze verwickelt 08.03.2021 - 22:14 Von Thoralf Abgarjan

Motocross-WM MX2 © Geerts Media Jago Geerts war in zwei Massenstürze verwickelt

In beiden Rennen der MX2-Klasse kam es in Alghero zu Massenstürzen nach dem Start. Jago Geerts (Yamaha) war zweimal mittendrin und musste in beiden Rennen eine Aufholjagd starten. Jetzt will Geerts pausieren.