Nur 50 Euro: ADAC hilft beim Motocross-Einstieg

Schon seit zehn Jahren existiert die ADAC MX Academy, die Kinder und Jugendliche an den Motocross-Sport heranführt. Schnupperkurse finden ab April statt.

Seit zehn Jahren ermöglicht die ADAC MX Academy powered by KTM Kindern und Jugendlichen einen sicheren und einfachen Einstieg in den Motocross-Sport. Auch dieses Jahr finden voraussichtlich ab April jeweils mehrere Schnupperkurse an sieben Standorten in ganz Deutschland statt. In Baden-Württemberg werden die Veranstaltungen in Reutlingen durchgeführt.

Speziell geschulte und erfahrene Trainer weisen die Teilnehmer in die grundlegenden Fähigkeiten zum Motocross-Fahren ein. So finden die ersten Meter auf einem Motocross-Bike in einem sicheren Umfeld statt. Abhängig vom Alter und der Größe der Teilnehmer wird auf elektrischen Motorrädern oder auf Maschinen mit Verbrennungsmotor gefahren. Bei den Kursen kommt ein

bewährtes Hygiene- und Infektionsschutzkonzept zum Einsatz.

«Mit der ADAC MX Academy führen wir Anfänger mit professioneller Betreuung gezielt an den Motocross-Sport heran», erklärt Michael Saur, Vorstand Sport beim ADAC Württemberg. Als Vorsitzender des 1. RMC Reutlingen ist er zudem verantwortlich für den Motocross-Stützpunkt in Reutlingen. «Die Erfahrung zeigt, dass Kinder besonders mit den Elektro-Motorrädern noch schneller das Fahren lernen – völlig emissionsfrei und ohne Geräuschentwicklung.»

Die Vergabe der Startplätze für die eintägigen Kurse erfolgt nach einer erfolgreichen Onlinebewerbung unter adac.de/mx-academy. Bewerben können sich alle Kinder und Jugendlichen zwischen sechs und 13 Jahren, die bisher noch keine Erfahrung auf einem Motorrad gesammelt haben. In der Regel ist ein Einstieg in den Motocross-Sport mit hohen Kosten verbunden. Bei der ADAC MX Academy beträgt die Teilnahmegebühr hingegen nur 50 Euro.

Das gesamte benötigte Equipment ist im Preis inbegriffen. So stellt KTM sowohl die Motorräder als auch die Schutzbekleidung. Den Kindern stehen dabei die elektrisch angetriebene und damit sehr leicht zu fahrende KTM SX-E5 und die KTM 65SX mit Verbrennungsmotor zur Verfügung. Ortema steuert zur Erhöhung der Sicherheit die passenden Nackenstützen bei. Motul stellt sämtliche Schmier- und Pflegeprodukte für die Bikes zur Verfügung.