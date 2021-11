Romain Febvre: Verletzungsschock nach SX-Crash

Für MXGP-Vizeweltmeister Romain Febvre endete der Start beim Supercross von Paris im Krankenhaus: Der Kawasaki-Werksfahrer zog sich einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu.

Romain Febvre stürzte am Samstag in Paris im zweiten SX1-Lauf schwer, als er vor dem dreifachen Zielsprung die Kontrolle verlor und in der Luft von seiner Kawasaki abstieg. Der 29-jährige Franzose prallte hart auf und musste auf der Trage abtransportiert werden.

Wie die französischen Kollegen von «Moto Verte» berichten, zog sich Febvre dabei einen Bruch des Schien- und Wadenbeins zu, der noch in Paris operativ fixiert werde.

Damit beginnt für den MXGP-Vizeweltmeister 2021 ein Lauf gegen die Zeit, denn laut dem provisorischen Kalender beginnt die Motocross-WM 2022 bereits am 20. Februar – und damit in weniger als drei Monaten – mit dem Saisonauftakt in Matterley Basin.