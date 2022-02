ADAC Stiftung Sport fördert junge Crosstalente

Im aktuellen Förderkader der ADAC Stiftung Sport sind auch in diesem Jahr deutsche Motocross-Sportler vertreten. Die jungen Talente treten national sowie auf Europa- und Weltmeisterschaftsebene an.

Die ADAC Stiftung Sport wird auch in diesem Jahr junge Nachwuchssportler unterstützen und fördern. Mit Simon Längenfelder ist ein deutscher Motocrosspilot auf einem guten Weg in Richtung Weltspitze. Der 17-Jährige aus Regnitzlosau (Bayern) belegte 2021 in seiner ersten kompletten WM-Saison in der MX2-Weltmeisterschaft einen beachtlichen zehnten Platz. In diesem Jahr tritt er erneut für das Red Bull GASGAS Factory Racing Team in der MX2-WM an.

Zu den Förderfahrern des Motorsport Team Germany in der Disziplin Motocross zählt neben den beiden EMX-Startern Maximilian Spies und Maximilian Werner auch ein junges Mädchen. Die 15-jährige Alexandra Massury lebt im bayrischen Berchtesgaden, besucht dort ein Sportgymnasium und fährt u.a. in der Motocross-Europameisterschaft der Frauen.

Geförderte Sportler ADAC Stiftung Sport im Bereich Motocross:

Simon Längenfelder, 17 Jahre aus Regnitzlosau

Maximilian Spies, 17 Jahre aus Ortrand

Maximilian Werner, 16 Jahre aus Jena

Alexandra Massury, 15 Jahre aus Berchtesgaden