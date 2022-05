Dalecin: Max Nagl (Husqvarna) siegt souverän

Mit einem Doppelsieg beendete Max Nagl (Krettek-Husqvarna) den Auftakt der offenen tschechischen Meisterschaften auf dem früheren WM-Kurs in Dalecin. Es war sein erstes Rennen seit 7 Monaten.

Mit zwei souveränen Laufsiegen dominierte der für das Haas Racing Team startende Max Nagl den ersten Lauf der offenen tschechischen Motocrossmeisterschaften auf der früheren WM-Strecke in Dalecin.

Die Streckenbedingungen waren ähnlich wie in Maggiora, wo am selben Tag der 7. Lauf der Motocross-WM ausgetragen wurde. In der Nacht vor dem Renntag hatte es geregnet, wodurch sich im Laufe des Renntages tiefe Spurrinnen und Kanten herausgefahren hatten. «Das machte die Strecke auch einigermaßen gefährlich», erklärt Nagl. «Bei den weiten Sprüngen musste man sehr gut aufpassen, die Linien richtig zu erwischen.»

Den ersten Lauf gewann Nagl mit einem Vorsprung von 26 Sekunden. «Ich habe den Holeshot gezogen und das Rennen von der Spitze aus kontrollieren können», erklärte der Weilheimer gegenüber SPEEDWEEK.com. «Für mich war es das erste Rennen in dieser Saison und überhaupt das erste Rennen nach 7 Monaten Pause. Ich war selber gespannt, wie ich nach so langer Zeit durch den Wettkampf komme. Aber es hat gut geklappt. Ich bin zufrieden.»

Im zweiten Lauf stand der Deutsche vor einer schwierigeren Aufgabe: «Ich hatte am Start ein kleines Elektronikproblem und bin nur ganz langsam in Fahrt gekommen. Ich musste danach erst wieder nach vorne fahren.» Nagl gewann schließlich auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 15 Sekunden vor dem österreichischen MX1-Rookie Markus Rammel (KTM), der in der Tageswertung auf Platz 3 landete. «Den Elektronikfehler müssen wir jetzt suchen und sicherstellen, dass uns das nicht noch einmal passiert.»

Beim nächsten Rennen der tschechischen Meisterschaften in Kaplice am 29. Mai wird Nagl mit dem Redplate des Tabellenführers antreten. «Für mich haben in diesem Jahr aber die ADAC MX Masters klare Priorität, doch das Rennen in Kaplice findet nach dem Saisonauftakt in Dreetz statt. Dort werde ich dann auch wieder antreten können.»

Besonders toll war für Nagl die gute Atmosphäre an der Strecke. «Die Strecke macht einfach unheimlich viel Spaß. Zwar war es gestern wegen des Regens und der Spurrinnen etwas schwieriger als im Vorjahr, aber die Strecke ist trotzdem super.» Nagl konnte in Tschechien vor gefüllten Zuschauerrängen fahren. Auch deutsche Fans waren nach Tschechien gereist, um die Rennen auf der malerisch eingebetteten Strecke zu verfolgen..

Ergebnis Tschechische Meisterschaften Dalecin, MX1:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1

2. Pavol Repcak (CZ), KTM, 4-3

3. Markus Rammel (A), KTM, 11-2

4. Martin Krc (CZ), KTM, 7-4

5. Martin Kratzer (A), Honda, 5-7