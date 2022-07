Vintage-Cross mit McGrath, Cairoli und Puzar

Das Vintage Motocross-Weltcup-Event im italienischen Maggiora bringt im Herbst eine Reihe von ehemaligen Superstars an das Startgatter.

Am 10. und 11. September steigt auf der legendären Piste von Maggiora das Motocross-Weltcup-Event der Vintage-Fahrer. Mit dabei sein werden zahlreiche Stars und Publikumslieblinge vergangener Zeiten. Events dieser Art erfreuen sich auf der ganzen Welt stark steigender Popularität. Die Veranstaltung trägt den Namen «Super-Hero-Festival.»

Nach und nach gibt es auch Informationen über die Teilnehmerliste. Prominentester Fahrer ist zweifellos Antonio Cairoli (37). Der neunfache Weltmeister aus Sizilien fuhr vor einigen Wochen noch in der prestigeträchtigen US-Outdoor-Serie um Top-Platzierungen für das Red Bull-KTM-Werksteam.

Neben Cairoli dürfen sich die Fans auch auf Ikone Alessandro Puzar freuen. Der 53-jährige Italiener war zweimal Weltmeister in den Klassen 125 ccm und 250 ccm und sitzt nach seinem schweren Trainingssturz vor einigen Jahren nun wieder häufiger im Sattel. Aktuell fährt «Alex» eine Honda.

Puzar zeigte in Maggiora bereits in den WM-Klassen legendäre Rennen – inklusive der phänomenalen Aufholjagd in seinem 250er-WM-Jahr 1990. Im Rahmen der Master of Motocross-Serie konnte Puzar im selben Jahr im Herbst in Maggiora dann auch noch Ricky Johnson und Jean-Michel Bayle besiegen. Die Serie wurde damals mit viel Sponsorengeld von Chesterfield von Giuseppe Luongo organisiert.

Mit Jeremy McGrath reist nach aktuellem Stand der Dinge im September auch ein absoluter Publikumsliebling aus den USA nach Italien. Der US-Boy ist mittlerweile 50 Jahre alt. «Big Mac» gewann in seiner Karriere Titel für Honda, Yamaha und Suzuki. Derzeit fährt der einstige Supercross-Dominator bei Senioren-Events eine Kawasaki.

Übrigens: Auch US-Star Jeff Emig dürfte in Maggiora mit dabei sein, genauso wie sein US-Landsmann Jeff «Chicken» Matiasevich und der Italiener David Philippaerts.