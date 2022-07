SidecarCross-WM Lange: Führungswechsel nach Penalty

Ein herber Rückschlag für Etienne Bax/Ondrej Cermak: Beim drittletzten Grand Prix der Motocross-Gespann-WM in Estland mussten sie nach einer Strafversetzung die Führung abgeben.

Die Weltmeisterschaft bleibt nicht nur in einer Richtung spannend. Unter Hochspannung standen in Lange zunächst diverse Teams, denn Freitagmittag waren nur sechs Formationen komplett vor Ort. Zahlreiche Beifahrer saßen am Brüsseler Airport fest, nachdem der gemeinsam gebuchte Flug abgesagt worden war. Über Umwege schafften es die meisten Copiloten dann doch, pünktlich zur Qualifikation präsent zu sein. Lediglich Nicolas Musset und Rodolphe Lebreton kamen mit Verspätung. Trotz ausgelassener Quali-Runde genehmigte die Jury ihren Fahrern Koen Hermans und Daniel Willemsen die Rennteilnahme – allerdings mit einem Start aus der zweiten Reihe. Einfach machte den Kommissaren die Entscheidung, dass ohnehin nur 22 Teams anwesend waren. Weil abgesagte Flüge derzeit schwer angesagt sind, musste Jake Brown mit seiner Truppe daheimbleiben.

Doch auch von den am Samstag anwesenden Akteuren sollten nicht alle an den Wertungsläufen teilnehmen können. Der WM-Dritte Julian Veldman stürzte übel und wird mit Schlüsselbein- und Rippenbrüchen nicht mehr am Titelkampf teilnehmen können. Justin Keuben heuerte, nachdem Beifahrer Dion Rietman sich in Lommel verletzt hatte, Konstantinas Beleckas als Ersatz an. Auch dessen Fahrer Tim Leferink hatte den Belgien-GP nicht schadlos überstanden. Allerdings kam die Not-Gemeinschaft nicht über die Quali hinaus: Beleckas brach sich ein Handgelenk.

Wie schon ihr Quali-Rennen gewannen Bax/Cermak den ersten Start vor Marvin Vanluchene/Glenn Janssens und Kert Varik/Lari Kunnas. Doch konnten die Tabellenführer dieses Rennen nicht dominieren, sondern mussten die Verfolger ziehen lassen. Am Ende setzten sich die Lokalmatadore sogar an die Spitze und feierten damit ihren ersten GP-Laufsieg. Pech für Marco Heinzer/Ruedi Betschart: Die Schweizer lagen anfangs an vierter Stelle. In der letzten Runde streikte allerdings der Motor und die Zielflagge blieb unerreichbar. Besser lief es für Adrian Peter/Nicky Debruyne. Der Deutsche Vizemeister und sein belgischer Partner nutzten die Gunst der Stunde und punkteten als Zwölfte.

Beflügelt vom Triumph gewannen die schon in ihrer Quali-Gruppe überlegenen Varik/Kunnas den zweiten Start. Doch Bax/Cermak legten ein Höllentempo vor, zogen vorbei und erkämpften sich schon bald einen komfortablen Vorsprung. Alles sah nach einem klaren Sieg aus – bis zum verhängnisvollen Sturz von Brett Wilkinson/Joe Millard. Die Briten hatten Heinzer/Betschart sowie Davy Sanders/Luc Rostinct und Gert Gordejev/Kaspars Stupelis im Nacken. Die Eidgenossen konnten nicht mehr ausweichen und mussten auch dieses Rennen vorzeitig beenden. Immerhin humpelten nachher alle Beteiligten durch das Fahrerlager.

Dummerweise hatte Bax in den Augen der Jury sein Tempo beim Passieren der Unfallstelle nicht deutlich genug reduziert und wurde wegen Missachtung der Flaggensignale um zehn Plätze zurückgestuft. Damit gehen den WM-Favoriten fünfzehn möglicherweise entscheidende WM-Punkte und zunächst auch die Tabellenführung verloren. Da in der diesjährigen Mini-WM nur mehr zwei Rennen ausstehen, wiegen 18 Punkte Rückstand doppelt schwer. Selbst wenn Bax alle vier kommenden Läufe gewinnt, können den neuen Tabellenführern zweite und dritte Plätze zum Titelgewinn reichen. Es bleibt also höchst spannend.

Bleibt anzumerken, dass Peter/Debruyne ihren Erfolg im ersten Lauf wiederholen konnten und damit nun in den Top-20 rangieren – nach der letztjährigen WM-Runde das Minimal-Ziel. Doch nun steht für die deutsch-belgische Formation zunächst die Deutsche Meisterschaft im Vordergrund. Die nächsten Rennen: 17.7. Wächtersbach-Aufenau und 31.7. Straßbessenbach.

Resultate Motocross-Gespann-WM Lange/EST:

1. Lauf: 1. Varik/Kunnas (EST/FIN), WSP-Husqvarna. 2. Vanluchene/R. Bax (B/NL), WSP-Zabel. 3. E. Bax/O. Cermak (NL/CZ), WSP-Husqvarna. 4. Hermans/Musset (NL/F), WSP-AMS. 5. Gert van Werven/Van den Bogaart (NL), WSP-TM. 6. Gordejev/Stupelis (EST/LV), WSP-Husqvarna. 7. Wilkinson/Millard, (GB), WSP-AMS. 8. Reesna/Niitsoo (EST), WSP-Husqvarna. 9. Sanders/Rostinct (B/F), WSP-Zabel. 10. D. Willemsen/Lebreton (NL/F) WSP-Zabel. 11. Foden/Cooper (GB), WSP-Zabel. 12. Peter/N. Debruyne (D/B), WSP-Zabel. 13. Karing/Lamp (EST), WSP-KTM. 14. Heinzer/R. Betschart (CH), VMC-KTM. 15. Wijers/L. van de Putten (NL), WSP-Zabel. 16. S. van der Veldt/A. van der Veldt (NL), WSP-Husqvarna. 17. Poldsaar/Eier (EST), VMC-KTM. 18. Variakojis/Antons (LT/LV), WSP-Husqvarna. 19. T. van der Lagemaat/De Veene (NL/B), WSP-Zabel.



2. Lauf: 1. Varik. 2. Vanluchene. 3. Hermans. 4. Van Werven. 5. Van de Lagemaat. 6. Gordejev. 7. Reesna. 8. D. Willemsen. 9. Foden. 10. Wijers. 11. E. Bax. 12. Peter. 13. Karing. 14. Sanders. 15. Heinzer. 16. Van der Veldt. 17. Varijakojis. 18. Poldsaar. 19. Wilkinson.



WM-Stand nach 8 von 12 Läufen: 1. Varik, 163 Punkte. 2. E. Bax 147. 3. Van Werven 129. 4. Vanluchene 123. 5. Veldman 108 6. Hermans 105 7. Wilkinson 90. 8. Heinzer 81. 9. D. Willemsen 73. 10. Wijers 73. 19. Peter 34. 26. Weiss 12. 28. Prümmer 8. 31. Reimann 7.