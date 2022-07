5. Talkessel Classics: Wieder ein Fest der Sinne 14.07.2022 - 17:52 Von Thoralf Abgarjan

In den 1970er und 1980er Jahren fanden im Motocross bahnbrechende technische Entwicklungen statt, die bei der 5. Auflage der Talkessel Classics am letzten Wochenende in Aktion bewundert werden konnten.