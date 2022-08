Max Nagl (Husqvarna) siegt im Schlamm

Mit einem weiteren Doppelsieg hat Max Nagl (Krettek Haas Husqvarna) den 5. Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften gewonnen. Die Bedingungen waren eine gute Vorbereitung für das Motocross der Nationen in RedBud.

Die Bedingungen beim 5. Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften in Pacov waren durch die heftigen Niederschläge in der Nacht von Freitag auf Samstag äußerst schwierig. Trotz der Nässe waren dennoch viele begeisterte Zuschauer an der Strecke. Max Nagl (Krettek Haas Husqvarna) setzte sich mit einem Doppelsieg klar gegen den Tabellenführer Dusan Drdaj (GASGAS) durch.

«Für mich war dieses Rennen in mehrfacher Hinsicht die perfekte Vorbereitung für das Motocross der Nationen in RedBud», erklärte Nagl gegenüber SPEEDWEEK.com. «Der Boden war von seiner Beschaffenheit sehr ähnlich wie der in RedBud und bei der Nässe fuhr es sich hier genau so wie beim Motocross der Nationen 2018.» Zur Erinnerung: 2018 beendete Max Nagl mit der TM den dritten Lauf beim MXoN auf Rang 6 vor Ken Roczen und lieferte damit das beste Ergebnis für das DMSB-Team ab.

Dazu kam noch ein weiterer Aspekt: «Die Strecke in Pacov hatte auch die Metallgitter vor der Startanlage, wie sie in der WM benutzt werden. Das war für mich auch eine gute Vorbereitung. Ich habe zwar auch selber ein Gitter zum Üben zu Hause, aber im Rennen ist es eben doch etwas anderes.»

Diesmal hatte Nagl seinen Sohn Mason dabei: «Wir haben einen kleinen Männerausflug gemacht», schmunzelt der Weilheimer. Nagl konnte bisher alle Meisterschaftsläufe, an denen er teilgenommen hat, auch souverän gewinnen. Obwohl er an zwei Meisterschaftsrunden aus terminlichen Gründen nicht teilnehmen konnte, rangiert er in der Gesamtwertung der tschechischen Meisterschaften auf Rang 4. Da es aber bei 2 der 3 noch verbliebenen Rennen erneut Terminüberschneidungen mit den ADAC MX Masters gibt, ist die Meisterschaft für Nagl in diesem Jahr kein Thema. Er konzentriert sich weiterhin auf die Masters.

Am heutigen Montag hat Max Nagl in seiner Wahlheimat Lommel bereits wieder die ersten Trainingseinheiten absolviert. «Die nächsten vier Rennen werden sehr wichtig. Am kommenden Wochenende geht es in Jauer in die 6. Runde der ADAC MX Masters. Eine Woche später (10.-11.9.) folgt Runde 7 der Masters in Holzgerlingen. Danach folgt am 24.-25. September das Motocross der Nationen in den USA und am 1.-2. Oktober das Saisonfinale der ADAC MX Masters in Drehna.

Ergebnis tschechische Meisterschaften Pacov:

1. Max Nagl (D), Husqvarna, 1-1

2. Dusan Drdaj (CZ), GASGAS, 2-2

3. Martin Krc, (CZ), KTM, 3-4

Tabelle nach 5 von 8 Läufen:

1. Dusan Drdaj (CZ), GASGAS, 167

2. Martin Krc, (CZ), KTM, 167, (-0)

3. Pavol Repcák (SK), 163, (-4)

4. Max Nagl (D), Husqvarna, 150, (-17)