VMXdN 22: Ryan Villopoto (Yamaha) in Foxhill am Start

An diesem Wochenende findet im englischen Foxhill das Klassikrennen der VMXdN 2022 statt. Am Start stehen berühmte Fahrerpersönlichkeiten mit ihren Classic-Bikes. Es soll auch einen Livestream geben.

Am kommenden Wochenende haben die WM-Piloten frei. In den USA findet in Crawfordsville der 11. und vorletzte Lauf der US Nationals statt. Max Nagl (Husqvarna) wird im böhmischen Pacov zum 5. Lauf der offenen tschechischen Meisterschaften antreten und auf der früheren WM-Strecke in Foxhill findet an diesem Wochenende das VMXdN statt, eine Art Classic-Retro-Motocross der Nationen.

In Foxhill am Start stehen werden Fahrerlegenden wie Ryan Villopoto und Kurt Nicoll. Neben Villopoto treten Zach Osborne und der inzwischen 50-jährige Haudegen Mike Brown für die US-Mannschaft an.

Das britische Team ist mit Kurt Nicoll, Mel Pocock und Brad Anderson ebenfalls gut aufgestellt. Gordon Crockard, Neville Bradshaw und Graeme Irwin starten für Team Nordirland und sogar Kevin Strijbos will in Foxhill starten.

Der Veranstalter hat auf dem Youtube-Kanal von MXN-TV einen Livestream angekündigt *). Villopoto wird auf einer McGrath-Zweitakt Replika von Yamaha antreten, die noch einen Stahlrahmen hat.

*) Angaben unter Vorbehalt und ohne Gewähr