Die WM der «jungen Wilden» im Sand von Finnland

Im Sand von Vantaa (Finnland) wurde letztes Wochenende die Junioren-WM ausgetragen. Lucas Leok (EST, Husqvarna 65), Gyan Doensen (NL, Husqvarna 85) und Ivano van Erp (NL, Yamaha 125) wurden Junioren-Weltmeister.

Falls Ihnen Familiennamen wie Bervoets und Leok bekannt vorkommen, liegen Sie genau richtig. Motocross ist ein Familiensport und am letzten Wochenende trafen sich die «jungen Wilden» im finnischen Sand von Vantaa, um in den Klassen bis 65 ccm, 85 ccm und 125 ccm die Junioren-Weltmeister des Jahres 2022 zu ermitteln.

Lucas ist der zehnjährige Sohn von Aigar Leok. Er gewann beide Läufe der 65 ccm Nachwuchsklasse und wurde mit Idealpunktzahl Weltmeister. Letztes Jahr holte Lucas auf Sardinien den Europameistertitel in dieser Klasse. Am Podium standen mit Ricardo Bauer und

Moritz Ernecker zwei hoffnungsvolle Talente aus Österreich.

Jarne Bervoets, der neunjährige Sohn des früheren WM-Piloten Marnicq Bervoets, führte im ersten Lauf , doch er stürzte und fiel zurück. Mit zwei dritten Plätzen stand er in der 85er Klasse auf dem dritten WM-Rang. Weltmeister wurde der 14-jährige Gyan Doensen. In Loket wurde er in der EMX85 noch Zweiter hinter dem starken Tschechen Vitezslav Marek. Marek ist in Deutschland bestens bekannt, denn er fährt im ADAC MX Junior Cup ganz vorne mit und rangiert nach 4 absolvierten Rennen von auf P3 der Gesamtwertung. In Finnland nun reichte es für ihn zum Junioren-WM-Titel. Im ersten Lauf profitierte er vom Crash Bervoets', im zweiten Lauf schien Marek zum Laufsieg zu fahren, doch auch er stürzte in der vorletzten Runde, so dass Doensen mit Idealpunktzahl zum Champion gekürt wurde. «Ich hatte heute etwas Glück», kommentierte der talentierte Niederländer, «aber es ist vor Allem ein Ergebnis der harten Arbeit, die wir geleistet haben.»

Ivano van Erp (Yamaha) und Janis Reisulis (KTM) kennen sich ebenfalls aus dem ADAC MX Junior Cup 125. Van Erp dominiert diese Klasse in dieser Saison. In der EMX125 hatte van Erp in diesem Jahr allerdings auch viel Pech und belegte am Ende nur Gesamtrang 5. In Vantaa passte nun alles und so holte sich der Niederländer den Junioren WM-Titel in der 125er Klasse vor dem Letten Janis Reisulis (KTM), der den zweiten Lauf zwar gewann, aber im ersten Durchgang nur Dritter wurde. Fantic-Werksfahrer Cas Valk wurde mit einem 2-3-Ergebnis Dritter.

Der deutsche Starter Eric Rakow (Schmicker Racing KTM), der in diesem Jahr auch bei einigen Rennen der EMX125 und Punkte holte, fiel im ersten Lauf der 125er Klasse mit einem technischen Defekt aus und stürzte im zweiten Durchgang zweimal. Damit konnte Rakow am Ende auf Rang 18 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Ergebnis 125 ccm Junioren WM:

1. Ivano Van Erp (NL), Yamaha, 1-2

2. Janis Martins Reisulis (LT) KTM, 3-1

3. Cas Valk (NL), Fantic, 2-3

4. Casey Cochran (USA), Husqvarna, 7-4

5. Julius Mikula (CZ), KTM, 4-9

6. Ferruccio Zanchi (I), Yamaha, 11-6

Ergebnis 85 ccm Junioren WM:

1. Gyan Doensen (NL), Husqvarna, 1-1

2. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 2-2

3. Jarne Bervoets (B) KTM), 3-3

4. Freddie Bartlett (S), KTM, 8-5

5. Tristen Mardo (EST) Husqvarna, 6-10

6. Seth Dennis (USA) KTM, 14-4

Ergebnis 65 ccm Junioren WM

1. Lucas Leok (EST), Husqvarna, 1-1

2. Ricardo Bauer (A), KTM, 7-2

3. Moritz Ernecker (A), Husqvarna, 3-8

4. Marten Raud (EST), Husqvarna, 4-7

5. Viktor Leppälä (F), KTM, 2-11

6. Jorge Salvador (E), GASGAS, 15-3

Nationenwertung Junioren WM:

1. USA, 17

2. Finland, 25

3. Niederlande, 26

4. Frankreich, 31

5. Estland, 32

6. Italien, 35

7. Lettland, 37

8. Australien, 45

9. Spanien, 48

10. Tschechische Republik, 7

11. Schweden, 14

12. Belgien, 19

13. Dänemark, 31

14. Österreich, 33

15. Great Britain, 34

16. Polen, 55

17. Südafrika, 68

18. Ungarn, 19

19. Norwegen, 27

20. Deutschland, 29

21. Israel, 32

22. Slowenien, 33

23. Ireland, 41