2014 Lites Champion Bogle (KTM) startet in Dortmund

Mit Justin Bogle steht beim Supercross in Dortmund der US-Ostküsten-Champion des Jahres 2014 am Start. Der 29-jährige Amerikaner startet für das deutsche Sarholz-Racing-Team in Deutschland.

Nach zweijähriger Pause findet vom 13. bis 15. Januar in der Westfalenhalle das legendäre Supercross Dortmund statt. Diesmal hat der Veranstalter einen besonderen Leckerbissen am Start: Justin Bogle! Der US-Ostküsten-Supercross-Champion von 2014 ist seit Jahren eine feste Größe in der US-Szene. Der Mann aus Oklahoma startete in diesem Jahr für das Team HEP Suzuki, das neue Team von Ken Roczen. Die letzten beiden Jahre bei Suzuki waren durch zahlreiche Verletzungen geprägt. Bogle beendete die Supercross-Meisterschaften 2022 auf Gesamtrang 13.

Bei der Supercross-WM im Herbst trat Bogle für das Team MDK Motorsports KTM in der 250er Klasse an. In Dortmund wird er nun für das deutsche Sarholz-KTM-Team starten. Von 2017 bis 2019 startete Bogle auch in den USA mit der österreichischen Marke für das Team Rocky Mountain KTM. Der 29-Jährige ist für seine immer etwas heiser klingende Stimme bekannt und wird das hochkarätige Feld in Dortmund bereichern.

Die Erfolge von Justin Bogle:

2011 – AMA Horizon Award

2014 – US-Lites Supercross-Champion East (Honda)

2015 – SX Lites East, Gesamtrang 2, (Honda)

2017 – 450 ccm US Nationals Gesamtrang 6, 1 Sieg (KTM)

2019 – SX (450), Gesamtrang 9, US Nationals (450) P9 (KTM)