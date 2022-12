Gyan Doensen startet 2023 für WZ-Racing KTM

85ccm - Junioren-Weltmeister Gyan Doensen hat bei WZ Racing KTM eine neue Teamheimat gefunden. Der Niederländer wird in der kommenden Saison in die EMX125-Europameisterschaft aufsteigen.

Der 14-jährige Junioren-Weltmeister Gyan Doensen aus den Niederlanden gilt als eines der hoffnungsvollsten Nachwuchstalente der Gegenwart. Nach den Problemen seines Teams Husqvarna-SKS Racing stand er vor einigen Wochen plötzlich ohne Team da.

Nun hat er einen Vertrag bei WZ Racing erhalten, um an den EMX125-Europameisterschaften, dem ADAC MX Youngster Cup und den Dutch Masters of Motocross teilzunehmen. Mit der Unterstützung von KTM und WZ Racing kann er im kommenden Jahr in einem professionellen Umfeld weitermachen.

«Ich bin wirklich froh, dass sich alles so geklärt hat», erklärte der Niederländer. «Wir kamen in eine schwierige Situation, aber ich möchte auch meinem früheren Team Husqvarna SKS Racing und dem KNMV danken, die sich sehr für mich ins Zeug gelegt haben. Gemeinsam haben wir viel erreicht. Das werde ich nie vergessen. Ich werde jetzt ein neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen und habe ein sehr gutes Gefühl mit der KTM und dem Team WZ Racing.»

Dönsen wird nächste Woche nach Spanien reisen, um seine ersten Vorbereitungs-Trainings zu absolvieren.