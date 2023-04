Cooper Webb (KTM): Rückschlag in Glendale

Red Bull-KTM-Star Cooper Webb büßte beim Triple Crown-Event in Glendale als Tages-Vierter wichtige Punkte auf Titelverteidiger Eli Tomac ein und spricht über die Gefahren der Events mit den drei kurzen Finalrennen.

Mit zwei Laufsiegen und einem zweiten Rang gewann Yamaha-Star Eli Tomac souverän das Triple-Event von Glendale im Rahmen der AMA-Supercross-Serie in der Nacht auf Sonntag. Tomac hat nun in der Tabelle wieder die alleinige Führung inne und verfügt über einen Vorsprung von sieben Punkte auf Verfolger Cooper Webb (Red Bull-KTM).

Für Webb lief der Abend mit den drei kurzen Final-Heats durchwachsen. Mit den Heat-Rängen 2, 5 und 4 sprang am Ende für den KTM-Hoffnungsträger nur P4 heraus. Webb, der vor Glendale punktgleich mit Tomac war, verlor somit in der Gesamtwertung sieben Punkte auf den Yamaha-Mann. «Es war nicht der beste aller Tage, aber auch nicht besonders schlecht», fasste Webb zusammen, der in Lauf 2 in einen Fight mit Berührungen gegen Jason Anderson (Kawasaki) verwickelt war.

«Ich war eigentlich von den Punkten her ex-aequo auf Platz 3, aber wegen P4 im letzten Rennen dann Vierter. Diese Triple-Finalrennen können in jede Richtung ausschlagen, wenn es darauf ankommt», weiß Webb, dem ein schwacher Start zum letzten Finalrennen einiges an Boden kostete. «Die Triple-Rennen können sehr gut zu dir sein oder einem auch von den Punkten her teuer zu stehen kommen.»

«Im ersten Finale-Lauf bin ich ganz gut gefahren und habe vorne um Platz 2 gekämpft. Aber leider bin ich im zweiten und dritten Lauf einfach nicht ganz so gut gefahren. Ich habe kleine Fehler gemacht und das Überholen war zudem schwer, was mir gesamt dann den Podiumsplatz gekostet hat.»

Webb lässt aber nicht den Kopf hängen. Denn fünf Rennen sind immerhin noch zu fahren – die Chancen voll intakt. «Ich bin überzeugt, dass es nächste Woche in Atlanta wieder besser laufen wird. Ich fahre wirklich gerne in Atlanta. Es wird dann wieder ein Event im normalen Format sein. Wir werden dann versuchen, die Punkte, die ich diesmal verloren habe, wieder gut zu machen.»

Ergebnis Triple Crown Glendale, 450 ccm:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 1-2-1

2. Chase Sexton (USA), Honda, 4-1-3

3. Justin Barcia (USA), GASGAS, 3-6-2

4. Cooper Webb (USA), KTM, 2-5-4

5. Ken Roczen (D), Suzuki, 5-3-5

6. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 7-7-7

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 9-9-6

8. Colt Nichols (USA), Honda, 8-8-8

9. Dean Wilson (GB), Honda, 10-10-9

10. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 6-4-21

Meisterschaftsstand nach Lauf 12 von 17:

1. Eli Tomac (USA), Yamaha, 274

2. Cooper Webb (USA), KTM, 267, (-7)

3. Chase Sexton (USA), Honda, 249, (-25)

4. Ken Roczen (D), Suzuki, 217, (-57)

5. Justin Barcia (USA), GASGAS, 216, (-58)

6. Jason Anderson (USA), Kawasaki, 212, (-62)

7. Aaron Plessinger (USA), KTM, 196, (-78)

8. Christian Craig (USA), Husqvarna, 150, (-124)

9. Adam Cianciarulo (USA), Kawasaki, 139, (-135)

10. Justin Hill (USA), KTM, 127, (-147)