August Frisk (KTM): In Rumänien auf Intensivstation

Bei der Junioren-WM in Bukarest kam es im 125er Rennen zu einem folgenschweren Massencrash. August Frisk (KTM) verletzte sich schwer und musste ins Krankenhaus transportiert und operiert werden.

Die Nachricht vom Zustand August Frisks drang erst am heutigen Dienstag nach außen. Der junge Schwede startete bei der Junioren-WM in Rumänien und wurde in einen Massencrash verwickelt. Frisk, der auch in der EMX125 Europameisterschaft im Bereich der Top-10 rangiert, wurde nach dem schweren Unfall von der Strecke in ein Bukarester Krankenhaus transportiert.

«August hat mehrere Verletzungen im Bauch und Brustbereich erlitten», erklärten seine Eltern über die sozialen Medien. «Er musste im Krankenhaus sofort operiert werden und wird jetzt intensivmedizinisch behandelt. Wir bleiben vorerst noch in Rumänien, wo wir an seiner Seite stehen. Die momentane Situation ist sehr ernst, aber stabil. Die nächsten fünf Tage dürften besonders kritisch werden.»

Hoffen wir also im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com, dass sich sein Zustand so schnell wie möglich bessert und er vollständig genesen kann.