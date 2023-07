WSX: Ken Roczen (Suzuki) triumphiert in Birmingham

Mit einem 1-2-1-Ergebnis gewann Titelverteidiger Ken Roczen (Suzuki) den Auftakt der Supercross-WM im Villa Park von Birmingham vor Joey Savatgy (Kawasaki) und Vince Friese (Honda).

Auftakt der FIM Supercross-WM in Birmingham: Der deutsche HEP Suzuki Pilot Ken Roczen brannte mit 41,773 die schnellste Rundenzeit in den Boden und gewann den Vorlauf. In den Wertungsläufen gelang ihm aber in keinem Rennen ein perfekter Start. Der Thüringer musste sich immer wieder nach vorne kämpfen.

Im ersten Finale duellierte sich Roczen mit dem gut aufgelegten Justin Hill (Kawasaki). Vince Friese (Honda) gewann den Holeshot. Es kam zum Drag-Race zwischen Friese, Hill und Roczen. Als die drei Piloten über den Wall-Jump sprangen kam es zur Kollision, wobei der Bremshebel von Roczens Suzuki verbogen wurde. Roczen konnte dennoch weiterfahren. Besonders im Bereich der Whoops konnte er immer wieder Boden gutmachen. Friese beging einen Fehler und rutschte in einer Linkskehre über das Vorderrad aus und ging zu Boden. Roczen erbte die Führung und konnte das erste Rennen souverän gewinnen. In der kurzen Pause musste der Bremshebel an Roczens Bike eilig gewechselt werden.

Nach dem Start zum zweiten Lauf kam es in der ersten Kurve zu einer Rangelei. Der Australier Matt Moss flog heftig ab und musste von der Medical Crew versorgt werden. Roczen blieb auch im Gedränge der ersten Kurve hängen und kam nur im Mittelfeld aus der ersten Runde. Der Titelverteidiger blies aber zum Angriff und überholte teilweise mehrere Fahrer pro Runde. Nachdem er P2 erreicht hatte, musste er noch eine Lücke von mehr als 3 Sekunden zu Friese schließen und eingangs der letzten Runde war er an seinem Hinterrad. Doch Friese lässt sich bekanntlich nicht gern überholen und so schlug er auch dem deutschen immer wieder die Tür zu. In den Whoops hatte Roczen Friese beinahe geknackt, doch am Ende ging ihm die Zeit auf. Friese rettete seine Führung mit einem Vorsprung von 0,2 Sekunden über die Ziellinie.

Vor dem entscheidenden dritten Lauf lagen Roczen und Friese punktgleich an der Spitze. Der dritte Lauf musste also die Entscheidung bringen. Erneut zog Blitzstarter Friese den Holeshot. Roczen kam diesmal etwas besser weg als in den Läufen zuvor, aber auch diesmal musste er wieder einige seiner Gegner überholen. In diesem Rennen lief Joey Savatgy zu Hochform auf und übernahm die Führung, doch Roczen nutzte die Außenlinien, um mit viel Schwung in Führung zu gehen und das Rennen mit einem Vorsprung von 10,9 Sekunden vor Savatgy zu gewinnen. Savatgy wurde mit einem 4-4-2-Ergebnis Gesamt-Zweiter. Friese fiel nach einem Sturz auf P10 zurück und wurde Dritter der Gesamtwertung.

Mit einem 1-2-1-Ergebnis gewann Ken Roczen den Großen Preis von Großbritannien und führt damit die WM-Tabelle mit 69 Punkten an.

Ergebnis WSX Birmingham:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 1-2-1

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 4-4-2

3. Vince Friese (USA), Honda, 2-1-10

4. Justin Hill (USA), Kawasaki, 3-3-15

5. Dean Wilson (GB), Honda, 6-5-3

6. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 10-7-4

7. Justin Brayton (USA), Honda, 5-8-9

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 7-9-8

9. Greg Aranda (F), Yamaha, 16-6-5

10. Kevin Moranz (USA), Honda, 13-10-7

WSX WM Stand nach Runde 1:

1. Ken Roczen (D), Suzuki, 69

2. Joey Savatgy (USA), Kawasaki, 62, (-7)

3. Vince Friese (USA), Honda, 53, (-16)

4. Justin Hill (USA), Kawasaki, 52, (-17)

5. Dean Wilson (GB), Honda, 51, (-18)

6. Kyle Chisholm (USA), Suzuki, 43, (-26)

7. Justin Brayton (USA), Honda, 41, (-28)

8. Colt Nichols (USA), Kawasaki, 39, (-30)

9. Greg Aranda (F), Yamaha, 36, (-33)

10. Kevin Moranz (USA), Honda, 33, (-36)

Vor dem entscheidenden dritten Rennen lagen Shane McElrath (Yamaha) und Max Anstie (Honda) gleichauf und auch hier musste die Entscheidung im dritten Finale fallen. Auch in der SX2-Klasse setzte sich am Ende der Titelverteidiger Shane McElrath (Yamaha) knapp gegen Lokalmatador Max Anstie durch.

Ergebnis SX2 Birmingham:

1. Shane McElrath (USA), Yamaha, 1-2-1

2. Max Anstie (GB), Honda, 2-1-2

3. Enzo Lopes (VEN), Yamaha, 4-3-4

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 3-14-3

5. Kyle Peters (USA), Honda, 6-6-6

SX2 Meisterschaftsstand nach Runde 1:

1. Shane McElrath (USA), Yamaha, 72

2. Max Anstie (GB), Honda, 69, (-3)

3. Enzo Lopes (VEN), Yamaha, 56, (-16)

4. Mitchell Oldenburg (USA), Honda, 47, (-25)

5. Kyle Peters (USA), Honda, 45, (-27)