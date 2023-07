Sieger Ken Roczen (Suzuki): «Hatte extremes Jetlag» 03.07.2023 - 00:27 Von Thoralf Abgarjan

© Suzuki Ken Roczen in Birmingham

Nach seinem Sieg beim Auftakt der Supercross-WM in Birmingham erklärte Ken Roczen (Suzuki), dass er nach seiner Ankunft in in England starkes Jetlag bekam, was am Renntag am schlimmsten war.