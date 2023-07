Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Lommel-Grand-Prix

Mit einem Doppelsieg gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den Großen Preis von Flandern und verbesserte sich in der WM-Tabelle deutlich. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Dritter.

2. Lauf der MX2-Klasse in Lommel: Zu Beginn des Rennens begann es zu regnen. Husqvarna-Nestaan-Werksfahrer Kay de Wolf, der im ersten Lauf nach dem Start stürzte und den ersten Lauf an der Box beenden musste, konnte zum zweiten Lauf nicht erneut antreten. Das Husqvarna-Werksteam hielt sich bedeckt und will am Montag eine Erklärung abgeben. Wie bekannt wurde, hatte sich de Wolf schon während der Woche im Training eine Verletzung zugezogen.

Wildcard-Pilot Hakon Osterhagen (Fantic) gewann den Holeshot, doch noch in der ersten Kurve übernahm der Laufsieger des ersten Rennens, Jago Geerts, die Führung. WM-Leader Andrea Adamo (KTM) stürzte in der ersten Runde in der langgezogenen Wellensektion und fiel auf P18 zurück. Sein KTM-Teamkollege Sacha Coenen ging bereits in der ersten Kurve nach dem Start zu Boden, probierte es ein paar Runden, gab das Rennen aber nach 5 Runden mit starken Schmerzen an der Box auf.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder erwischte einen guten Start und rangierte über die Hälfte des Rennens auf P2. Ein kleiner Sturz warf ihn zurück: «Ich bin auf einen Überrundeten aufgelaufen, der mich eigentlich gesehen hatte, doch wir touchierten uns und ich ging zu Boden», erklärte Längenfelder nach dem Rennen. Der Deutsche behielt nach dem Sturz zwar P2, aber Lucas Coenen hatte Längenfelder nun in Schlagdistanz. In der 10. Runde griff Coenen an, doch die Umstände waren kontrovers: An einem Table wurden gelbe Fahnen geschwenkt. Längenfelder nahm Tempo heraus und rollte über den Hügel, während Coenen den Sprunghügel mit Vollgas nahm und zweifelsfrei unter Gelb sprang. Der Lokalmatador erhielt keine Strafe und wurde auf P2 gewertet. Längenfelder, der sich absolut regelkonform verhalten hatte, wurde Dritter. Der Deutsche wurde am Ende mit einem 3-3-Ergebnis Dritter der Gesamtwertung und verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Rang 6.

WM-Leader Andrea Adamo (KTM) fuhr nach seinem frühen Crash auf P12 nach vorne, stürzte in Runde 6 erneut und fiel auf P16 zurück. In der letzten Runde wurde er sogar von Jago Geerts überrundet. Auf P13 büßte er einen Großteil seines Vorsprungs in der WM-Tabelle ein. Vor Lommel hatte Adamo 35 Punkte Vorsprung, die in Lommel auf 13 Punkte zusammenschmolzen!

Laim Everts (Red Bull KTM) verpasste mit einem 5-4-Resultat zwar das Podium, verbesserte sich in der Tabelle aber auf Rang 4. Der deutsche Husqvarna-Pilot Jan Krug zeigte im zweiten Lauf erneut eine starke kämpferische Leistung und holte auf P19 weitere 2 WM-Punkte.

Ergebnis MX2, Lauf 1, Lommel:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 2-2

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 3-3

4. Liam Everts (B), KTM, 5-4

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 7-6

6. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 9-5

7. Andrea Adamo (I), KTM, 4-13

8. Oriol Oliver (E), KTM, 8-10

9. David Braceras (E), Kawasaki, 12-7

10. Isak Gifting (S), GASGAS, 11-8

11. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 14-11

12. Ivano van Erp (NL), Yamaha, 17-9

13. Emil Weckmann (FIN), Honda, 15-13

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 13-14

15. Andrea Bonacorsi (I), KTM, 6-30

16. Sacha Coenen (B), KTM, 10-33

17. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna, 16-17

18. Joel Rizzi (GBR), GASGAS, 20-15

19. Taylor Hammal (GBR), KTM, 26-21

20. Philip Olsson (S), Husqvarna, 33-16

21. Jan Krug (D), Husqvarna, 19-19

..

DNS: Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 564

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 551, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 501, (-63)

4. Liam Everts (B), KTM, 487, (-77)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-102)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 438, (-126)

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-131)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 425, (-139)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 361, (-203)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 253, (-311)

…

19. Marcel Stauffer (A), KTM, 52, (-512)

...

21. Mike Gwerder (CH), KTM, 45, (-519)

…

48. Peter König (D), KTM, 6, (-558)

...

53. Jan Krug (D), Husqvarna, 4, (-560)