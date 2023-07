Haiden Deegan (Yamaha) siegt in Washougal

Mit einem Doppelsieg gewann der 17-jährige Star Racing Yamaha Werksfahrer den 8. Lauf der US Nationals in Washougal und kam damit bis auf 3 Punkte an Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) heran.

8. Lauf der US Nationals in Washougal/Washington: Kawasaki-Werksfahrer Austin Forkner wurde beim Start zum ersten Lauf nach einem Sturz auf der Startgeraden von einem Kontrahenten mitgeschliffen, blieb aber zum Glück von schweren Verletzungen verschont. Insgesamt bereitete der permanente Wechsel zwischen Sonne und Schatten den Fahrern Probleme.

Der französische Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle stürzte bereits in der Anfangsphase des ersten Laufs und musste das Medical Center aufsuchen. Dort konnten glücklicherweise keine schweren Verletzungen diagnostiziert werden, aber Vialle erschien trotzdem nicht zum zweiten Lauf.

Star Racing Yamaha Werksfahrer Haiden Deegan gewann den Holeshot zum ersten Lauf, fuhr wie entfesselt am Limit und hielt bis zum Ende des Rennens Tabellenführer Hunter Lawrence (Honda) auf Distanz. Lawrence hatte keinen guten Start und musste sich von P9 nach vorne arbeiten. Am Ende ging dem Australier aber die Zeit aus, um nah genug an Deegan heranzukommen. Er musste sich mit P2 begnügen.

Den Start zum zweiten Lauf gewann Justin Cooper vor seinen Star Racing Yamaha Teamkollegen Levi Kitchen und 'Dangerboy' Haiden Deegan. Auch diesmal gelang Lawrence kein besonders guter Start, so dass er sich erneut aus dem Bereich der Top-10 nach vorn arbeiten musste. Nach der Hälfte des Rennens hatte er Rang 4 erreicht, aber danach ging nichts mehr. Mit einem 2-4-Ergebnis wurde Lawrence Dritter der Tageswertung von Washougal.

An der Spitze sah zunächst Justin Cooper (Yamaha) wie der Sieger des zweiten Laufs aus. Nach der Hälfte des Rennens hatte sich aber Haiden Deegan gegen Kitchen durchgesetzt und P2 erreicht. In den letzten Runden setzte 'Dangerboy' noch einmal alles auf eine Karte, konnte die Lücke zu Leader Cooper schliessen, ging in Führung und gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von am Ende 7,9 Sekunden.

Mit diesem Doppelsieg kam Deegan wieder bis auf 3 Punkte an Tabellenführer Lawrence heran. Die Piloten der US Nationals haben nun eine zweiwöchige Pause, bevor es am 12. August in Unadilla in die 3 Schlussrunden der US Nationals geht.

Ergebnis Washougal, 250 ccm:

1. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 1-1

2. Justin Cooper (USA), Yamaha, 3-2

3. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 2-4

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 4-5

5. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 8-3

6. Seth Hammaker (USA), Kawasaki, 7-6

7. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 6-7

8. Maximus Vohland (USA), KTM, 5-8

9. Carson Mumford (USA), Kawasaki, 9-9

10. Pierce Brown (USA), GASGAS, 12-11

250 ccm Meisterschaftsstand nach Runde 8 von 11:

1. Hunter Lawrence (AUS), Honda, 300

2. Haiden Deegan (USA), Yamaha, 297, (-3)

3. Justin Cooper (USA), Yamaha, 281, (-19)

4. RJ Hampshire (USA), Husqvarna, 274, (-26)

5. Jo Shimoda (JPN), Kawasaki, 269, (-31)

6. Levi Kitchen (USA), Yamaha, 247, (-53)

7. Maximus Vohland (USA), KTM, 219, (-81)

8. Tom Vialle (F), KTM, 210, (-90)

9. Ryder DiFrancesco (USA), Kawasaki, 146, (-154)

10. Jalek Swoll (USA), Husqvarna, 144, (-156)