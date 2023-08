Sensation: Tony Cairoli (KTM) siegt in Keiheuvel

Die Red Bull-KTM-Truppe dominierte das internationale Motocross in Keiheuvel-Balen. Frühpensionist Antonio «Tony» Cairoli sicherte sich sensationell den Sieg in der MX2-Klasse.

Am Feiertag fand auf der ehemaligen GP-Piste von Keiheuvel in der Nähe von Mol das traditionelle Motocross statt. Diesmal wurde zeitgleich das 100. Bestandsjahr des Vereines «KMC Mol» gefeiert, inklusive einer absoluten Top-Besetzung im Fahrerfeld.

In der 450er-Klasse gewann Red Bull-KTM-Ass Jeffrey Herlings auf der sandigen und schnellen Piste vor Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre und dem deutschen Routinier Max Nagl. Herlings konnte sich somit perfekt auf den anstehenden Heim-Grand Prix-Auftritt in Arnhem am kommenden Wochenende vorbereiten.

Sensationell war das Endergebnis in der Klasse MX2, dort gab der Red Bull-KTM-Teammanager und neunfache Weltmeister Antonio «Tony» Cairoli ein kurzes Comeback und sorgte dabei gleich für einen Paukenschlag. Cairoli verwies in der Tageswertung Rick Elzinga (Yamaha) und Liam Everts (Red Bull-KTM) auf die Plätze 2 und 3.

«Neun Jahre, nachdem ich zuletzt auf einer 250er-Maschine unterwegs gewesen bin, und gleich wieder ganz oben», freute sich Cairoli, der von Gattin Jill und Sohn Chase angefeuert wurde und im September 38 Jahre alt wird. «Es war toll, wieder zurück zu sein, und das an einem so wunderschönen Platz», ergänzte Cairoli.

Übrigens: Cairoli fuhr mit dem Material seines Schützlings und MX2-WM-Leader Andrea Adamo. Das Motorrad des verletzten Lokalmatadors Jago Geerts (Yamaha) war im Zelt des Kemea-Teams zu sehen, der 23-jährige Belgier schrieb auch fleißig Autogramme. Geerts hofft auf ein Comeback am Wochenende in Arnhem.

MX2-Ergebnis, Keiheuvel (15. August):

1. Antonio Cairoli, KTM, 2-1

2. Rick Elzinga, Yamaha, 1-2

3. Liam Everts, KTM, 3-3

4. Camden McLellan, Honda, 4-4

5. Scott Smulders, Honda, 5-6

MX1-Ergebnis, Keiheuvel (15. August):

1. Jeffrey Herlings, KTM, 2-1

2. Romain Febvre, Kawasaki, 1-2

3. Max Nagl, Honda, 5-3

4. Benoit Paturel, Yamaha, 3-6

5. Pauls Jonass, Honda, 8-5