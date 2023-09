Tony Cairoli gegen Christophe Pourcel in Maggiora

An diesem Wochenende steigt auf der Rennstrecke von Maggiora ein Vintage-Motocross, welches eine Neuauflage des Duells zwischen Tony Cairoli und Christophe Pourcel sehen wird – als Vorgeschmack auf die MXGP-WM.

In einer Woche treten die GP-Asse in Maggiora beim Grand Prix von Italien an, an diesem Wochenende absolvieren die Stars vergangener Tage ein prestigeträchtiges Meeting auf der Kult-Strecke in Norditalien. Im Rahmen der italienischen «Epoca»-Meisterschaft mit historischen Motorrädern kommt es zum erneuten Duell zwischen Tony Cairoli (37) und dem Franzosen Christophe Pourcel (35), der dem Italiener in der Saison 2006 die WM-Krone in der MX2-Klasse entriss.

Fest steht: Cairoli fährt in Maggiora wieder einmal jene 360er-Zweitakt-KTM, die Shane King 1996 zum 500er-WM-Titel gesteuert hat. Das Bike wird dem neunfachen Champion von KTM Schruf gestellt. Pourcel wird seinerseits voraussichtlich eine bärenstarke 500er-Zweitakt-Kawasaki aus den frühen 1990er-Jahren fahren.

Aufgefettet wird das Feld der Top-Oldstars durch Fahrer wie die US-Amerikaner Mike Brown oder Doug Dubach. Brown soll auf einer 250er-Zweitakt-Yamaha antreten. Dubach wird eine Yamaha 400 F aus dem Jahr 1988 steuern.

Mit dem Veteranen-Event wird in Maggiora das Zehn-Jahre-Jubiläum gefeiert, seit der Unternehmer und MX-Fan Stefano Avandero mit einer kurzen Unterbrechung das Areal übernommen und wieder in Schwung gebracht hat.

Die Piste von Maggiora existiert an sich seit 60 Jahren, wurde aber mehrfach verändert und gilt spätestens seit dem legendären Motocross der Nationen 1986 als Kultstätte. Mittlerweile wird das Areal auch für Mountainbike-Events genutzt.

Beim Grand Prix am nächsten Wochenende könnten in Maggiora die WM-Titelentscheidungen fallen: MXGP-Leader Jorge Prado (GASGAS) geht mit 67 Punkten Vorsprung in den vorletzten Event, in der MX2-WM hat Andrea Adamo 48 Punkte Guthaben auf seinen Red Bull-KTM-Teamkollegen Liam Everts.