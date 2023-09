SidecarCross-IMBA-EM: Triumph der Junioren

Sensationell gewannen der kaum 17-jährige Remo Käser und Beifahrer Cornelio Dörig die IMBA-Europameisterschaft der Motocross-Gespanne. Christian Hentrich/Simon Lenz verpassten die Medaillenränge knapp.

Auch in den Rennen zur IMBA-Europameisterschaft schrumpfen die Startfelder. Aktuell engagieren sich dort vornehmlich Teams aus der Schweiz, Deutschland, Belgien, den Niederlanden und Österreich. Und lediglich neun Gespanne bestritten alle drei diesjährigen Veranstaltungen. Wobei überdies anzumerken ist, dass der IMBA-Kalender in früheren Jahren mehr Startmöglichkeiten für die Seitenwagen bot.

Nach wie vor hat die IMBA-EM eine wichtige Funktion als Talentschmiede. Wer dort vorne mitmischt, hat auch in der Weltmeisterschaft der FIM gute Chancen auf Punkteränge. Und manch ein Team nutzt die Europameisterschaft als Sprungbrett für die im Rampenlicht stehende WM. So wie es die drei jungen Burschen der schweizerischen Familie Käser vorhaben. Der gerade erst 17-jährige Remo gewann das IMBA-Championat gemeinsam mit dem routinierten Beifahrer Cornelio Dörig locker vor den Landsleuten Fabian Hofmann/Marius Strauss, die lediglich im ersten Lauf des Finales in Kleinhau vor Käser die Ziellinie passierten.

Nicht weniger spektakulär ist das Abschneiden von Remos Cousins Nevio und Jano. Der 14-Jährige und sein 12-jähriger Bruder fahren gefühlt seit ihrer Geburt Crossgespann und sind entsprechend schnell unterwegs. Zu einem Laufsieg reichte es in dieser IMBA-Runde zwar noch nicht, doch bescherten konstante Top-Platzierungen den Jüngsten im Feld die Bronzemedaille. Ein erster Schritt zum selbsterklärten Ziel, in nicht allzu ferner Zukunft die WM zu gewinnen. Da dürften sie sich mit den französischen Prunier-Brüdern und den lettischen Lielbardis-Zwillingen bald in bester Gesellschaft befinden.

Als bestes deutsches Team erkämpften Christian Hentrich/Simon Lenz immerhin den vierten Rang. Nach einem Sieg beim Auftaktrennen in Wohlen/CH hätte die Bilanz noch besser ausgesehen, wäre das neben Tim Prümmer/Jarno Steegmans zweite Top-Team des MSC Kleinhau nicht durch einen Ausfall ins Hintertreffen geraten. Auch beim Finale auf der Hausstrecke lief es zunächst nicht rund, weil die Kupplung Probleme machte. Für den Auftritt vor heimischem Publikum versäumten Hentrich/Lenz das gleichzeitig ausgetragene DM-Finale in Gerstetten und fielen dadurch kampflos vom siebten auf den zehnten Finalrang zurück.

Erwähnenswert sind überdies zwei gemischte Doppel: Nick Berger und Franziska Schneider reichten ihre Auftritte in Wohlen und Feldkirch zum 13. IMBA-Rang. Auf das Finale in Kleinhau verzichtete das Duo aus Zeit- und Kostengründen. Franzi, Tochter des Insidern aus früheren Zeiten bekannten Beifahrers Christof Schneider, beendet derzeit ihre Berufsausbildung. Als zweites Team erreichten Klaus und Tochter Lena Hürtgen allein mit der Teilnahme am Rennen in Kleinhau den 30. Rang.

Zweifellos spielt die IMBA-EM als Talentschmiede eine wichtige Rolle. Doch in der Weltmeisterschaft hängen die Trauben erheblich höher. Wenn die letztjährigen Deutschen Meister Benjamin Weiss/Patrick Schneider beim IMBA-Heimrennen im österreichischen Feldkirch einen Dreifachsieg einfahren und allein damit in der Gesamtwertung Zehnte werden, sagt das schon viel aus. Den beiden erfolgreichen Käser-Teams dürfte die Dominanz der Vorarlberger vor allem zur Standort-Bestimmung hilfreich gewesen sein.

Am ersten Oktober-Sonntag fällt im französischen Castelnau de Levis zwischen Marvin Vanluchene/Nicolas Musset und Etienne Bax/Ondrej Cermak die Entscheidung im Kampf um den WM-Titel.

Resultate Motocross-IMBA-EM Gespanne Kleinhau/D:



1. Lauf: 1. Hofmann/Strauss (CH), VMC-Zabel. 2. R. Käser/Dörig (CH), VMC-KTM. 3. Bollinger/Bertschi (CH), WSP-Zabel. 4. N. Käser/J. Käser (CH), WSP-KTM. 5. Hentrich/Lenz (D) WSP-KTM. 6. Suter/J. Schlienger (CH), VMC-KTM. 7. Coen/van Roy (B), WSP-KTM. 8. B. van den Heuij/S. van den Heuij (NL), EML. 9. Winkels/Hoffmans (D), VMC-TM. 10. M. Krapohl/K. Krapohl (D), VMC-Zabel.



2. Lauf: 1. R. Käser/Dörig. 2. Hentrich/Lenz. 3. Bolliger/Bertschi. 4. N. Käser/J. Käser. 5. Hofmann/Strauss. 6. D. Schlienger/Intelkofer (CH) WSP-Yamaha. 7. Suter/J. Schlienger. 8. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 9. Coen/van Roy (NL). 10. M. Krapohl/K. Krapohl.



3. Lauf: 1. R. Käser/Dörig. 2. Hentrich/Lenz. 3. Hofmann/Strauss. 4. N. Käser/J. Käser. 5. Bolliger/Bertschi. 6. Intelkofer/D. Schlienger. 7. B. van den Heuij/S. van den Heuij. 8. Coen/van Roy. 9. M. Krapohl/K. Krapohl. 10. Winkels/Hoffmans.



IMBA-EM-Stand nach 9 Läufen: 1. R. Käser, 502 Punkte. 2. Hofmann 423. 3. N. Käser 393. 4. Hentrich 387. 5. Bollinger 373.