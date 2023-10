CF Moto: Elektro-Motocrosser aus China

Der chinesische Motorradhersteller CF Moto entwickelt ein Motocross-Motorrad mit Elektroantrieb. Interessant: KTM und Yamaha haben eine Partnerschaft mit CF Moto.

Schon im August dieses Jahres hat CF Moto Motocross-Motorräder für Kinder vorgestellt. Die CX-2E und CX-5E sind elektrisch angetriebene Motocross-Maschinen für Kinder und Jugendliche von vier bis zwölf Jahren. Exportiert werden diese vorläufig nur nach Australien.

Nun zeigt CF Moto ein Video mit dem amerikanischen Freestyler Ronnie Renner, der ein Motocross-Motorrad mit Elektroantrieb testet. Technische Angaben gönnt uns CF Moto nicht. Zu sehen ist ein Motorrad, das an die Stark Varg erinnert, mit konventionellem Fahrwerk und zentral im Motor platzierter Einheit von Batterie, elektronischer Steuereinheit und Elektromotor. Der Endantrieb erfolgt konventionell mit Kette links.

Der Test fand auf einer frisch präparierten Piste in Minnesota/USA statt, wo sich auch die US-Zentrale von CF Moto befindet. In einer Aufnahme ist eine Lenkerarmatur links mit Handhebel zu sehen. Weil es weder bei der rechten noch bei der linken Fussraste ein Pedal gibt, dürfte es sich dabei um die per Handhebel betätigte Hinterbremse handeln.

CF Moto hat seinen Hauptsitz in Hangzhou nahe Shanghai am Chinesischen Meer und ist seit 2018 in einer Partnerschaft mit KTM verbunden. Vor einem Monat haben nun CF Moto und Yamaha eine Zusammenarbeit angekündigt. Somit hat CF Moto zwei Partnerfirmen, die bereits über Erfahrung mit Elektromotorrädern verfügen, was aber reine Spekulation unsererseits ist. Gut möglich auch, dass CF Moto dieses Projekt eigenständig vorantreibt - und später KTM oder Yamaha auf die Verkleidung schreibt?