Hondas E-Motocross-Prototyp debütierte in Japan

Der japanische Motorrad-Gigant Honda hat am vergangenen Wochenende sein Motocross-E-Bike erstmals in einem Rennen eingesetzt, zum Einsatz kam Testfahrer und HRC-Berater Trey Canard.

Als Anlass für die Premiere wurde der achte Lauf zur Japanischen Motocross-Meisterschaft in Saitama auserkoren. Trey Canard zeigte dort auf teils feuchter Piste von Beginn an starken Speed. Der US-Pilot fuhr im Qualifying auf Platz 2, im Quali-Rennen kam Canard am Samstag auf Position 5 an. In den Rennen holte er sich zweimal den Holeshot, kam aber wegen Stürzen nur einmal ins Ziel, da war er Zweiter.

«Es ist kein Unterschied wie etwa zwischen Zwei- und Viertaktern. Man kann die Bikes auch nicht vergleichen, dafür sind sie nicht ähnlich genug», schilderte Canard seine Eindrücke. «Ich weiß nicht, ob es die Angst ist, dass die E-Crosser die Benzin-Bikes ablösen. Für mich sind es aber zwei verschiedene Kategorien. Als ich das erste Mal auf dem Bike saß, hat es mir ein breites Grinsen ins Gesicht gezaubert. Ich habe schon sehr viele Bikes getestet und das ist nicht sehr oft passiert. Es war cool – das war meine erste Reaktion. Es wird langsam zu einer Rennmaschine. Ich hatte jedenfalls viel Spaß auf dem Motorrad.»