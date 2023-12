Sigi Zachmann schwer verunfallt

Der frühere Motocross- und Supermoto-Pilot Sigi Zachmann, der mit seiner charismatischen Persönlichkeit die Schweizer Motorradszene seit 40 Jahren bereichert, erlitt einen schweren Unfall.

Nach einem Sturz beim Endurofahren in Portugal bleibt Sigi Zachmann querschnittgelähmt. Nach der Erstversorgung in Portugal wurde Zachmann ins Schweizer Paraplegiker Zentrum nach Nottwil ausgeflogen. In dieser spezialisierten Klinik bekommt er die bestmögliche Betreuung.

In jüngeren Jahren war Zachmann während zehn Jahren einer der schnellsten Motocross-Piloten der Schweiz und wurde einmal auch Schweizer Meister. Danach wechselte er zum Supermoto, wo er 2000 Vizeschweizermeister Prestige wurde. 2004 beendete er seine Karriere als Fahrer.

Noch während seiner Laufbahn im Motocross baute er ein Motorradgeschäft auf, den Motoshop Zachmann, heute ein Motorrad- und Fahrradgeschäft mit 13 Angestellten. Daneben fand Zachmann noch Zeit, eine Ausbildung als Trainer zu absolvieren, zwischenzeitlich die Schweizer Motocross-Fahrer zu trainieren und selber eine Motocross-Schule zu betreiben.

Über seine Aktivitäten hinaus ist Zachmann in der Schweizer Motorradszene respektiert und beliebt ob seiner fundierten Fachkenntnisse und seiner gewinnenden Art. Wir wünschen ihm und seiner Familie viel Kraft in diesen schwierigen Tagen.