Nancy van de Ven beendet ihre Karriere

Die Verletzungen, die sich die Weltmeisterin des Jahres 2022 beim Großen Preis von Frankreich zugezogen hatte, sind so schwerwiegend, dass die Niederländerin nun den Entschluss fassen musste, ihre Karriere zu beenden.

Zu Beginn der diesjährigen Saison trat Nancy van de Ven als Titelverteidigerin an, doch in diesem Jahr lief es für die Niederländerin nicht rund. Nach einem heftigen Sturz beim Frankreich-Grand-Prix in Villars-sous-Écot zog sie sich einen komplizierten Beinbruch sowie diverse Bänderverletzungen im Bereich der Knie und des Schlüsselbeins zu.

Seit diesem Crash musste die Weltmeisterin von 2022 pausieren und mehrere Operationen über sich ergehen lassen. Weitere Eingriffe werden folgen. Nun fasste sie den schwersten Entschluss ihres Lebens und beendet ihre Motocross-Karriere.

«Meine Karriere war von Anfang an nicht leicht und sie war geprägt von zahlreichen Rückschlägen und Verletzungen», erklärte die Niederländerin. «Wenn ich auf die Strecke fahre, will ich gewinnen. Aber mein Körper kann das inzwischen aber nicht mehr leisten. Ich bin fünfmal Vizeweltmeisterin geworden und habe 2022 den WM-Titel geholt. Ich werde das Level nicht mehr erreichen, das notwendig ist, um wieder ganz oben zu stehen. Deshalb werde ich meine professionelle Karriere beenden.»