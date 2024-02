Simon Längenfelder (GASGAS): In Mantova zum Titel

Simon Längenfelder wurde in Mantova Meisterschaftsgewinner

Obwohl Red Bull GAGSAS Werksfahrer Simon Längenfelder beim Saisonvorbereitungsrennen in Mantova ziemlich viel Pech hatte, gab er nicht auf und zeigte Kampfgeist. Gesamtrang 4 reichte am Ende sogar noch zum Titelgewinn.

«Es war ein sehr hartes Wochenende», kommentierte der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder sein zweites Saisonvorbereitungsrennen in Mantova, dem 2. Lauf der 'Internazionali d'Italia Motocross'. Mit einem 6-4-Ergebnis verfehlte der Sieger des ersten Events in Riola Sardo zwar das Podium, aber Gesamtrang 4 genügte dem Deutschen, um den Titel der MX2-Klasse mit 76 Punkten zu holen.

Die Verhältnisse in Mantova waren schwierig: Anhaltende Regenfälle hatten den Sand noch tiefer gemacht und Temperaturen kaum oberhalb von 10 Grad Celsius taten ihr Übriges.

Für den Titelgewinn hatte Längenfelder ein hartes Stück Arbeit zu bewältigen: Am Ende der Startgeraden stürzte er und musste danach das gesamte Feld aufrollen. «Ich habe trotz dieses Rückschlages nicht aufgegeben und bis zum Schluss gekämpft. Irgendwie hat es dann noch zum Gewinn der Meisterschaft gereicht. Am Ende war es ein guter Start in die Saison.»

Oriol Oliver (KTM) kam im zweiten Lauf von Mantova nicht über Rang 9 hinaus, so dass Längenfelder am Ende auf P4 einen knappen Vorsprung von 2 Meisterschaftspunkten hatte, die für den Titelgewinn entscheidend waren.

Tagessieger Liam Everts (KTM) spielte übrigens für das Meisterschaftsergebnis keine Rolle, da er in Riola Sardo nicht am Start war.

Ergebnis Mantova MX2:

1. Liam Everts (B), KTM, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 4-1

3. Valerio Lata (I), GASGAS, 5-3

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-4

5. Oriol Oliver (E), KTM, 3-9

6. Cas Valk (NL), KTM, 9-5

…

9. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 2-DNF

Endstand MX2:

1. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 76 Punkte

2. Oriol Oliver (E), KTM, 74, (-2)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 65, (-11)

4. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 65, (-11)

5. Valerio Lata (I), GASGAS, 61, (-15)

6. Liam Everts (B), KTM, 47, (-29)